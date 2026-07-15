Policia e Lezhës ka finalizuar operacionin antidrogë të koduar “Lightning”, pas një hetimi disa-javor dhe ka zbuluar një shtëpi bari në fshatin Velë si dhe dy parcela me kanabis.
Gjatë operacionit u zbuluan 5 ambiente të përshtatura për kultivimin e Cannabis Sativa, ndërsa u arrestuan në flagrancë dy persona të dyshuar si autorë të kësaj veprimtarie kriminale.
Në pranga ranë M. F., 39 vjeç, banues në fshatin Velë dhe pronar i banesës ku ishte ngritur aktiviteti i paligjshëm, si dhe A. M., 27 vjeç, banues në Ishull Shëngjin.
Sipas policisë, në një prej ambienteve të banesës ishin kultivuar 119 bimë narkotike, me anë të llambave dhe pajisjeve të posaçme që furnizoheshin përmes lidhjeve të paligjshme të energjisë elektrike. Dy ambiente të tjera të banesës ishin përgatitur për të njëjtin qëllim.
Gjatë kontrolleve në terren u zbuluan gjithashtu edhe dy parcela pranë banesës, ku ishin kultivuar 55 bimë të tjera Cannabis Sativa, të cilat dyshohet se ishin mbajtur nga dy të arrestuarit.
Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 2 armë gjahu, një sasi lënde të dyshuar narkotike, pajisje elektrike të përdorura për kultivim në ambiente të mbyllura, një automjet dhe 18 aparate celularë. Në banesën e 27-vjeçarit u gjetën edhe 16 celularë të tjerë, për të cilët vijojnë hetimet për të përcaktuar mënyrën e sigurimit dhe përdorimin e tyre.
Në kuadër të hetimeve, Policia ka referuar materialet në Prokurori edhe për katër punonjës të OShEE-së, ndaj të cilëve ka nisur procedim penal për veprat “Shpërdorimi i detyrës” dhe “Korrupsioni pasiv”.
Hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë që mund të kenë qenë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Materialet procedurale i janë dorëzuar Prokurorisë së Lezhës për veprime të mëtejshme.
Leave a Reply