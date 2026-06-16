Kreu i Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), Klodian Braho, ka reaguar pas operacionit të fundit ku u godit një tjetër rrjet ndërkombëtar i dyshuar për trafik droge dhe pastrim parash.
Në deklaratën e tij, Braho thekson se SPAK vijon goditjen e grupeve të krimit të organizuar të përfshira në trafikimin e lëndëve narkotike nga Amerika Latine drejt Europës dhe Mbretërisë së Bashkuar, si dhe në pastrimin e produkteve të veprës penale dhe pasurive me origjinë kriminale.
Sipas tij, pasuritë me origjinë kriminale dëmtojnë ekonominë e ligjshme dhe konkurrencën e lirë, si dhe forcojnë aktivitetin e krimit të organizuar, duke u përdorur për financimin e veprimtarive të paligjshme.
“Pasuritë me origjinë kriminale dëmtojnë ekonominë e ligjshme, konkurrencën e lirë dhe veprimtarinë e bizneseve që punojnë në mënyrë të ndershme. Ato rrisin forcën ekonomike të krimit të organizuar, përdoren për të financuar veprimtarinë kriminale dhe nuk sjellin asnjë të mirë publike”, u shpreh Braho.
Ai theksoi se për këtë arsye këto pasuri duhet të sekuestrohen dhe të konfiskohen, duke kaluar në favor të shtetit për t’u përdorur për qëllime të ligjshme.
Sipas kreut të SPAK, institucioni garanton se veprimet e tij synojnë vetëm pasuritë me origjinë kriminale dhe ato të lidhura me aktivitetin kriminal, duke mos cenuar të drejtat e pronësisë së personave fizikë dhe juridikë që kanë investuar në mënyrë të ligjshme.
“SPAK garanton se në asnjë rast nuk do të cenohen të drejtat e pronësisë dhe të drejtat e tjera reale të personave që investojnë mjete monetare dhe pasuri të fituara në mënyrë të ligjshme”, shtoi ai.
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