Izraeli kaloi vite duke u përpjekur ta përdorte ish-presidentin iranian Mahmoud Ahmadinejad si një aset të mundshëm të inteligjencës dhe udhëheqës të ardhshëm të Iranit në rast të ndryshimit të regjimit. Këto fakte janë bërë publike nga media e njohur amerikane The New York Times, duke cituar zyrtarë amerikanë, izraelitë dhe iranianë të njohur me përpjekjet e fshehta.
Operacioni i dyshuar shënon një kthesë të jashtëzakonshme në marrëdhëniet midis Izraelit dhe Ahmadinejadit, i cili si president i Iranit nga viti 2005 deri në vitin 2013 përshpejtoi programin bërthamor të Teheranit, bëri thirrje të përsëritura për shkatërrimin e Izraelit dhe mohoi Holokaustin.
Megjithatë, prapa skenave, inteligjenca izraelite thuhet se filloi ta shihte udhëheqësin dikur të vijës së ashpër si një mjet të mundshëm për ndryshimin e regjimit pasi ai u grind me establishmentin qeverisës të Iranit.
Sipas ish-zyrtarëve amerikanë të cituar në raport, kreu i atëhershëm i Mossad-it, David Barnea, udhëtoi drejt Budapestit për t’u takuar personalisht me Ahmadinexhadin. Pak kohë më pas, Mossad-i njoftoi CIA-n se ishte vendosur kontakt me ish-udhëheqësin iranian.
Raporti thotë se interesi i Izraelit për Ahmadinexhadin u rrit pas transformimit të tij të theksuar politik në periudhën pas presidencës së tij.
Ai kritikoi aparatin e sigurisë së Iranit, foli për korrupsionin, braktisi xhaketën e tij karakteristike ngjyrë kaki për kostume të qepura me dorë, thuhet se iu nënshtrua trajtimit me Botox, mësoi anglisht dhe u përpoq të kultivonte një imazh publik më të moderuar. Ai gjithashtu udhëtoi nëpër Iran duke takuar mbështetës, ndërsa ushqente ambiciet për t’u rikthyer në pushtet.
Sipas një bashkëpunëtori të cituar nga Times, Ahmadinejad arriti në përfundimin se nuk do të kthehej kurrë në detyrë nën sistemin politik ekzistues të Iranit dhe besonte se mund të dilte si reformator nëse regjimi do të shembej.
Inteligjenca izraelite dyshohet se monitoroi përçarjen në zgjerim midis Ahmadinejadit dhe udhëheqjes së Iranit, duke e parë pakënaqësinë e tij ndaj Udhëheqësit Suprem Ajatollah Ali Khamenei dhe zyrtarëve të tjerë të lartë si një mundësi. Ndërkohë, thuhet se Garda Revolucionare e Iranit u bë gjithnjë e më dyshuese ndaj kontakteve të tij jashtë vendit, veçanërisht pas letrave të tij publike drejtuar Donald Trump dhe Princit të Kurorës Saudite Mohammed bin Salman. Sipas raportit, planet e Izraelit arritën kulmin gjatë ditëve të para të luftës SHBA-Izrael kundër Iranit në fund të shkurtit.
Ish-presidenti iranian Mahmoud Ahmadinejad hodhi poshtë raportin e The New York Times që pretendonte se agjencia e inteligjencës Mossad e Izraelit kishte kërkuar ta rekrutonte atë dhe se ai është në arrest shtëpiak, duke i përshkruar pretendimet si “krejtësisht të rreme”.
Në një deklaratë, zyra e Ahmadinejadit akuzoi gazetën për publikimin e raporteve të sajuara për të mashtruar opinionin publik dhe për të nxitur përçarje të brendshme në Iran. Zyra gjithashtu mohoi se Ahmadinejadi është në arrest shtëpiak, duke thënë se akuza ishte e sajuar për të mbështetur atë që e përshkroi si pretendime “absurde” të gazetës.
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