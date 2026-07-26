Një lokal i përshtatur për zhvillimin e lojërave të fatit është zbuluar në Divjakë, në kuadër të operacionit policor të koduar “Game Over”, ndërsa dy persona përfunduan në pranga.
Policia arrestoi pronarin e lokalit, shtetasin A. Ç., 52 vjeç, pasi dyshohet se në ambientet e biznesit të tij organizoheshin lojëra fati nëpërmjet kompjuterëve dhe telefonave celularë.
Në pranga përfundoi edhe kamarieri i lokalit, shtetasi E. Ç., 35 vjeç.
Sipas policisë, gjatë kontrollit të telefonit të tij celular u konstatuan faqe të ngjashme me ato të basteve sportive. Nga verifikimet rezultoi gjithashtu se ai ishte i punësuar në mënyrë të paligjshme, pa qenë i regjistruar pranë organeve kompetente.
Në cilësinë e provës materiale, policia sekuestroi 5 njësi kompjuterike, 1 DVR, 1 laptop dhe 5 telefona celularë.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, për veprime të mëtejshme.
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