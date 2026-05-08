Njësia e Hetimit të Krimit Kibernetik në Greqi kreu një operacion të organizuar policor të koduar “Zinxhiri i Thyer”, duke zbuluar një rrjet që përfshinte abuzim seksual të të miturve dhe pornografisë me fëmijë.
Dy persona u arrestuan si pjesë e operacionit, ndërsa një çështje u hap kundër tre të tjerëve për pornografi të fëmijëve në internet.
Çështja doli në dritë pas hetimeve të synuara dixhitale dhe analizës së të dhënave me mjete të specializuara të krimit kibernetik.
Sipas autoriteteve, përdoruesit u identifikuan në Greqi të cilët, përmes gjurmëve specifike elektronike, dyshohet se kishin qasje dhe ndanin skedarë me përmbajtje të paligjshme. Materiali ka të bëjë me të mitur nën 15 vjeç.
Identifikimi i personave të përfshirë u krye me ndihmën e ofruesve të shërbimeve të internetit dhe telekomunikacionit, duke çuar në identifikimin e lidhjeve të tyre në shtëpi dhe vendeve të banimit, informon “Protothema”.
Një operacion policor vazhdoi gjatë një periudhe tre-ditore, nga 5 deri më 7 maj 2026, me kontrolle në banesat e të dyshuarve. Gjatë kontrolleve, u sekuestruan gjithsej 43 hard disqe, 11 pajisje ruajtjeje USB dhe dy laptopë.
Kontrollet në vend të provave dixhitale të kryera ndaj dy prej të akuzuarve zbuluan materiale të shumta të paligjshme, të cilat çuan në arrestimin e tyre. Mediat dixhitale të sekuestruara janë dërguar në Drejtorinë e Hetimeve Penale për analiza dhe vlerësime të mëtejshme laboratorike.
Dy personat e arrestuar u dërguan në prokurorinë kompetente dhe u referuan për marrje në pyetje kryesore, ndërsa dosja e çështjes për tre personat e tjerë të përfshirë pritet t’u përcillet autoriteteve kompetente.
