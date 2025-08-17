Një operacion i madh antidrogë në Teruel, Spanjë, ka çuar në shkatërrimin e një organizate kriminale shqiptare. Gjatë aksionit, të paktën nëntë serra me plantacione kanabisi u zbuluan nga dronët e Rojës Civile në zonën malore të quajtur “Përroi i Bufit”.
Policia sekuestronte 7,700 bimë marihuane dhe arrestoi katër persona në flagrancë. Operacioni mori emrin “Përroi i Bufit”, sipas vendndodhjes ku ishte kultivuar droga, në komunën Arcos de las Salinas. Emrat e shqiptarëve të arrestuar nuk janë bërë të ditur.
Pamjet e publikuara nga policia tregojnë agjentët e armatosur duke i drejtuar armët të dyshuarve, duke i vendosur duart pas koke dhe duke i shtyrë për tokë deri në prangosje, ndërsa në aksion morën pjesë edhe qentë antidrogë.
Gjykatësi i Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Hetimit Numër Tre të Teruelit ka urdhëruar paraburgim për katër të arrestuarit, të dyshuar për kultivim, prodhim dhe trafikim të paligjshëm të drogës, duke dyshuar gjithashtu për pjesëmarrje në një organizatë kriminale.
