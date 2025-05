Përgatiti Prof. As. Dr. Shpëtim ÇAUSHI

Ditën e enjte datë 8 maj 2025 shkolla artistike “Onufri” u ngjit në skenën e teatrit “Skampa” për të paraqitur koncertin “Tinguj pranveror”, një aktivitet festiv kushtuar Ditës së Europës. Pjesëmarrja e gjerë nga të gjithë ciklet e studimit solli një realitet të dëshiruar nga të gjithë pjesëmarrësit që mbushnin sallën për të parë talentet e rinj që edukohen në këtë shkollë, për të parë fëmijët, nipërit e mbesat në skenë. Programi përfshinte shumëllojshmëri pjesësh që pasqyronin finesë, ndjeshmëri dhe forcë bashkuese përmes tingujve muzikorë.Puna e palodhur e mësuesve të shkollës nën drejtimin e drejtorit Ilirjan Zdrava solli para artdashësve një atmosferë profesionale të përfaqësuar nga instrumentistët, vokalistët e rinj.Tradita e shkollës është konsoliduar në më shumë se shtatë dekada duke sjellë produkte domethënëse, nga ish nxënës tashmë mësues, edukues të brezit te rinj. Atmosfera ne sallë ishte mbreslënëse, publiku reagoi me duartrokitje duke e kthyer koncertin në një pervojë të paharrueshme për të gjithë. Stafeta vazhdon për lartësimin e emrit të shkollës me përfaqësues këta mësues të palodhur, por dhe ata që kontribuojnë në të gjitha skenat në Shqipëri, në Europë e më gjërë. Programi i përzgjedhur evidentonte aftësitë më të mira të sejcilit nga interpretuesit, duke sjellë një buqetë pranverore me tinguj dhe harmoni. Vokalistët, kori i shkollës, grupi i violinistëve nga dy ciklet, fillor dhe i mesëm i ulët, instrumentistët, duo në v/celo dhe kitarë, grupi i kitarave, trio e fizarmonikave dhe orkestra e shkollës përmbushën dhe realizuan me sukses objektivat për nivel cilësor dhe paraqitje profesionale ne skenë. Programi filloi me A. Dvorzhak – Simfonia “Bota e re” – koha e tretë interpretuar nga orkestra në drejtimin e I. Zdravës. Moxart, vals u interpretua nga formacioni i harqeve të arsimit fillor drejtuar nga mësuese F. Gjeli. Kori i shkollës solli një prezantim të veçantë me një pjesë akapela titulluar Dance nga kompozitori R. Gibson drejtuar nga mësuesi A. Dhamo. Mësuesi G.Shero kishte përgatitur trio fizarmonikash me një vals nga kompozitori M. Maneva. Mësuesi I. Sokoli nxorri në skenë grupin e kitarave me një pjesë që bashkon kulturën arbëreshe me tarantelën italiane përmes 12 nxënësve. Me nivel të lartë interpretimi u dalluan nxënësit solistë si : v/celo M. Shaqiri dhe kitarë Sh. Hoxha me rondo e kompozitorit Burgmuller, soprano B. Karaj me arien e “ Mrikës” nga opera “Mrika” e kompozitorit P. Jakova, tenori N. Hoxholli me arien “ Parlami d’amore Mariu”, formacioni i violinave të ciklit të mesëm të ulët përgatitur nga mësuesja E. Peni, klarinetisti A. Mjeshtri me romancë nga kompozitori M. Mangani. Koncerti vijoi me këngën “ Can’t Help Falling in Love, për t’u përmbyllur me “Tico – Tico” nga Z. Abreu duke sjellë ritëm e gëzim me motive nga muzika latine, interpretuar nga orkestra në drejtimin e I. Zdravës, në perkusion mësuesi M. Sulovari, në c/bas mësuesi D, Zaimi. Kontribut sollën nxënësit konferencierë F. Shinplaku dhe E. Tosku. Për realizimin e koncerit ndihmuan punonjësit e shkollës dhe skenës në teatrin “Skampa”. Kjo tregoi se në shkollë punohet me disipline artistike duke paraqitur arritjet më të mira, duke ndihmuar talentet në rrugën e bukur te artit. Morën pjesë dhe u dalluan me nxënësit e tyre mësuesit : D. Shmili, F. Muça, E. Goxhaj, N. Stringa, E. Jaupi, F. Myftaraj, F. Xhakosi, E. Agolli, R. Berbiu, etj.Ky aktivitet ishte më shumë se një shfaqje, ishe një festë artistike që përçoi mesazhin e bashkimit përmes harmonisë muzikore. Dhe tradita vazhdon…