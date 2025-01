Pasi SPAK mbylli verifikimet ndaj Olsi Ramës pas kallëzimit të Gazment Bardhit nëse ka qenë i përfshirë në laboratorin e kokainës në Xibrakë, ka reaguar Kryeministri Edi Rama përmes një mesazhi për qytetarët.

Në fjalën e tij nga ambientet e Kryeministrisë, Rama tha se drejtësia foli me prova ndaj akuzave të pabaza.

“Të dashur bashkëqytetarë, vitin e shkuar deputeti Gazment Bardhi jashtënxorri në publik një akuzë ekstreme ndaj vëllait tim Olsi Rama. E denoncoi, gjykoi dhe dënoi në publik si trafikant droge duke krijuar rrethanat tipike të një kallëzimi të rremë. Në atë dosje flitej edhe për një person të paidentifikuar i cili nuk është gjetur nga prokuroria. Sipas këtij zotërisë, ky personi qenkërka im vëlla. Sipas tij, dy prokurorët e dosjen e kishin fshehur identitetin e vëllait në këmbim të favoreve prej meje”, tha Rama.

Kryeministri theksoi se gjatë kësaj kohe ka heshtur ndaj akuzave publike ndaj vëllait të tij në pritje të fjalës së drejtësisë. Teksa shton se vëllai i tij u përdor për të goditur vetë atë.

“Nuk jam shpjeguar deri më sot, kam bërë durim. S’kam dashur të flas unë me bindjen e mia, përpara se të flasë drejtësia. Më në fund pasi ka pyetur këdo ka parë të arsyeshme. SPAK deklaroi se ka arritur në përfundimin që Olsi Rama nuk ka asnjë lidhje me personin e paidentifikuar dhe nuk ka asnjë provë që të lidhë im vëlla me aktivitetin kriminal. Me fakte e me prova jo me hamendësime, është katërcipërisht e qartë, im vëlla u përdor si mish për top për të më goditur mua në sytë e opinionit publik. Kjo nuk është goditja e parë e këtij e lloji për mua, s’ka si të jetë as e fundit”, deklaroi Kryeministri Rama.