Olsi Rama, drejtori sportive i ekipit të Partizanit, gjatë intervistës në studion e “Ilva Now” foli dhe për akuzat që janë ngritur ndaj tij gjatë viteve të fundit. Ai tha se, ka vendosur të mos u përgjigjet pasi synojnë dëmtimin e imazhit të vëllait të tij, që drejton qeverinë e vendit.

“Unë mendoj se sulmohet thjesht për faktin e lidhjes sime familjare me vëllain. Mendoj se çdo gjë përdoret për të dëmtuar imazhin e tij. Kam vendosur të mos përligjem pasi nuk dua të bëhem pis në llumin që të tjerët ngrenë. Unë e di se çfarë bëj dhe çdo gjë që bëj është e djretë, e ligjshëm dhe e rregullt.

Nuk bëj asgjë nga ato që më akuzojnë, kështu që për këtë pjesë jam i qetë. Nëse do të më akuzojnë për ndonjë gjë tjetër dhe nëse do të prekem atëherë do të përgjigjem. Deri tani më kanë lënë thjesht indiferent. E di që janë pjesa e pisët e luftës politike që bëhet në Shqipëri është një gjë që nuk nderon ata që e bëjnë në radhë të parë. Akuzat janë të vazhdueshme deri në pikën kur nuk shoh më lajme dhe lexoj vetëm gazetat sportive”, tha Olsi Rama.

I pyetur nëse ka përfituar nga fakti se është vëllai i Kryeministrit, Olsi Rama u përgjigj: Absolutisht jo sepse Partizani nuk ka pasur asnjë tender dhe një terren sportive që ka pasur që përpara shumë e shumë vitesh, dihet se u ndërtuan pallate dhe atë terren sportive për të zhvilluar akademinë i është dhënë që përpara se të shkoja drejtor.

/a.r