Drejtori i klubit të Partizanit Olsi Rama është shprehur se me të vëllanë që është njëkohësisht kryeministri i vendit, Edi Rama, ka bërë një pakt që të mos flasë për futbollin dhe për problematikat e tij. I ftuar në “Sport News”, ai tha se me Edi Ramën flet për Juventusin.

Olsi Rama kujtoi se për herë të fundit me kryeministrin ka folur para një viti për masat kundër dhunës në sport dhe masat fiskale.

“Kam patur një komunik që vjet me të për masat kundër dhunës në sport dhe masat fiskale. Bojkoti erdhi papritur. Kemi bërë një pakt të mos flasim për këto probleme. Kur kemi folur për futboll, kemi folur më shumë për Juventusin dhe thuajse shumë pak për Partizanin. Ai e ka të qartë, është simpatizant i sportit. Është shumë dashamirës që të ndihmohet sporti. Është bërë si bojkoti i Superiores, por nuk duhet të ndihmohet vetëm futbolli. Duhet të ndihmohet arti dhe fusha të tjera. 30 vjet më parë sporti dhe arti financohej dhe mbështetej nga shteti. Tani kemi kaluar në një ekonomi tjetër. Janë bërë ndryshime në ligj që favorizojnë, por duhet më tepër. Pastaj se sa do të arrihet gjuha e përbashkët, është në dorën e aktorëve pjesëmarrës,”- deklaroi ai.

Ndërkohë bojkoti vijon. Liga e Futbollit kërkon që qeveria të miratojë një ligj për sponsorizimet sipas propozimit të klubeve, përfshirjen e çdo aktiviteti ekonomik të futbollit me TVSH-në e reduktuar në masën 6 për qind, anulimin e gjobave e kamatëvonesave për detyrimet fiskale të prapambetura, dhe përjashtimin nga tatimi të të ardhurave të futbollistëve me 10 vjet, jo me 2 vjet sipas vendimit të qeverisë.

