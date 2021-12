Ish kryeminsitri, Sali Berisha ka folur për herë të parë lidhur me garën për kryetar të PD mes Sokol Olldashit dhe Lulzim Bashës.

Berisha tha se Olldashi ishte një njeri me karakteristika lideri por kishte bërë një gabim gjatë garës me Bashën, duke menduar se strukturat ishin me të por harroi se pas humbjes së 2013, nuk shiheshin me sy të mirë nga partia.

Berisha:

Sokoli ishte shumë i zgjuar. Kishte veti padiskutim prej lideri, kishte shumë principe. Gaboi, më çuditi. Strukturat janë me mua, fushatën e bëri ‘anëtarësia me mua’. Sokoli nuk e kuptoi që strukturat e partisë nga Sali Berisha nga kryetari i degës nuk ishin kaq të pëlqyera pas humbjes.

