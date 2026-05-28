OKB ka shtuar Izraelin në një “listë të zezë” të autorëve të dhunës seksuale në zonat e luftës, sipas ambasadorit izraelit në OKB, Danny Danon.
Diplomati izraelit e bëri të ditur vendimin përmes një postimi në rrjetet sociale, duke e cilësuar atë si një “vendim politik”, që sipas tij nuk pasqyron realitetin në terren.
“Ky është një vendim politik, i shkëputur nga faktet dhe realiteti”, shkroi Danon, duke shtuar se Izraeli ka paraqitur prova për të kundërshtuar raportet përkatëse të OKB-së.
Sipas mediave izraelite, në listë përfshihen Shërbimi i Burgjeve të Izraelit dhe agjenci të tjera qeveritare izraelite.
Mediat ndërkombëtare si Al Jazeera dhe The New York Times kanë raportuar më herët për akuza mbi sulme seksuale dhe dhunë ndaj palestinezëve nga forcat izraelite, duke pretenduar se raste të tilla janë shtuar që nga nisja e luftës në Gaza.
Deri më tani, OKB-ja nuk ka bërë një njoftim zyrtar publik mbi përmbajtjen e plotë të listës apo subjektet e përfshira në të.
