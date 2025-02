Organizata e Kombeve të Bashkuara hodhi poshtë të hënën rezolutën amerikane për të zbutur qëndrimin e Asamblesë së Përgjithshme ndaj luftës së Rusisë në Ukrainë. Presidenti amerikan Donald Trump po bën përpjekje të ndërmjetësojë paqen në Ukrainë, pas tre vjetësh luftë me forcat ruse. Votimi në OKB i jep Kievit dhe aleatëve evropianë një fitore diplomatike.

Asambleja e Përgjithshme prej 193 anëtarësh votoi mbi projekt-rezolutat rivale, një nga Uashingtoni dhe një e shkruar nga Ukraina dhe shtetet evropiane për të shënuar përvjetorin e tretë të sulmit rus në Ukrainë.

Shtetet e Bashkuara u detyruan të abstenonin në votimin e rezolutës së tyre, pasi vendet evropiane ndryshuan me sukses versionin e Uashingtonit për ta formuluar në një mënyrë të tillë që pasqyronte mbështetjen e OKB-së për Kievin gjatë luftës, përfshirë sovranitetin, pavarësinë, unitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës.

“Kjo luftë nuk ka patur asnjëherë të bëjë vetëm për Ukrainën. Ka të bëjë me të drejtën themelore të çdo vendi për të ekzistuar, për të zgjedhur rrugën e tij dhe për të jetuar i lirë nga agresioni”, tha në fjalimin e saj përpara votimit zëvendësministrja e jashtme e Ukrainës, Betsa Mariana.

Përballja në Kombet e Bashkuara ndodhi pasi Presidenti Trump nisi përpjekjet për të ndërmjetësuar përfundimin e luftës, duke shkaktuar përçarje me Presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky. Kjo përpjekje gjithashtu ka ngritur shqetësimin mes aleatëve evropianë se ata dhe Kievi mund të përjashtohen nga bisedimet e paqes. Zyrtarët amerikanë dhe rusë u takuan të martën e kaluar.

Rezoluta e ndryshuar e hartuar nga Shtetet e Bashkuara mori 93 vota pro, ndërsa 73 shtete abstenuan dhe tetë votuan kundër. Rusia dështoi gjithashtu të ndryshou tekstin e rezolutës së Shteteve të Bashkuara.

Përpara votimit për tekstin e Shteteve të Bashkuara, Ambasadorja amerikane në OKB, Dorothy Shea tha se ndryshimet e propozuara evropiane dhe ruse ishin “një luftë fjalësh në vend të përpjekjes të arrihet fundi i luftës”.

Votimi në Këshillin e Sigurimit

Asambleja miratoi rezolutën e hartuar nga Ukraina dhe vendet evropiane me 93 vota pro, 65 abstenime dhe 18 vota kundër. Së bashku me Shtetet e Bashkuara, disa vende të tjera që votuan kundër ishin Rusia, Koreja e Veriut dhe Izraeli.

“Sot kolegët tanë amerikanë e kanë parë vetë se rruga drejt paqes në Ukrainë nuk do të jetë e lehtë dhe do të ketë shumë që do të përpiqen të sigurohen që paqja të mos arrihet për aq kohë sa të jetë e mundur. Megjithatë, kjo nuk duhet të na ndalojë”, i tha asamblesë ambasadori i Rusisë në OKB, Vassily Nebenzia.

Teksti origjinal i propozimit amerikan ishte tre paragrafë, ku shprehej keqardhja për humbjen e jetëve gjatë “konfliktit Rusi-Ukrainë”, duke përsëritur se qëllimi kryesor i OKB-së është të ruajë paqen dhe sigurinë ndërkombëtare dhe të zgjidhë në mënyrë paqësore mosmarrëveshjet si dhe duke kërkuar një fund të shpejtë të konfliktit dhe një paqe të qëndrueshme.

Por amendamentet evropiane shtuan referenca për agresionin në shkallë të gjerë të Rusisë kundër Ukrainës dhe nevojën për një paqe të drejtë, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse në përputhje me Kartën themeluese të OKB-së dhe riafirmuan mbështetjen e OKB-së për sovranitetin, pavarësinë, unitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës.

“Bota do paqe. Ukraina do paqe”, tha ambasadori i Kanadasë në OKB, Bob Rae. “Pyetja është: çfarë lloj paqeje do të jetë ajo? A do të jetë një paqe e bazuar në drejtësi dhe në kartën e OKB-së dhe në parimet për të cilat ne qëndrojmë? Apo do të jetë një paqe që është rezultat i një detyrimi?”.

Këshilli i Sigurimit prej 15 anëtarësh do të votojë gjithashtu për të njëjtin tekst të Shteteve të Bashkuara të hënën në mbrëmje. Një rezolutë e këshillit ka nevojë për të paktën nëntë vota pro dhe asnjë veto nga SHBA-të, Rusia, Kina, Britania ose Franca, për t’u miratuar.

Anëtarët evropianë të këshillit pritet të propozojnë një votim për të njëjtat amendamente në tekstin e Shteteve të Bashkuara që u paraqitën në Asamblenë e Përgjithshme. Një zyrtar i Departamentit të Shtetit tha se Shtetet e Bashkuara ishin të përgatitura për të vënë veton ndaj çdo amendamenti të propozuar./VOA