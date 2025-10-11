OKB-ja ka marrë dritën jeshile të Izraelit për të filluar dërgimin e ndihmave masive në Gaza duke filluar nga e diela, tha një zyrtar i OKB-së për Associated Press. Ndihma përfshin 170,000 ton që tashmë janë pozicionuar në vendet fqinje si Jordania dhe Egjipti.
Gjatë 24 orëve të fundit, zyrtarët e OKB-së dhe autoritetet izraelite kanë filluar diskutimet mbi vëllimin e ndihmës që organizatat humanitare mund të çojnë dhe përmes cilave pika hyrëse.
Organizatat humanitare si UNICEF thonë se janë gati të dërgojnë ndihmë: “Shpresojmë që të gjitha kalimet do të hapen.”
Leave a Reply