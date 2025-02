Analisti Dritan Hila ka komentuar përmendjen e Sali Berishës në Kongresin Amerikan, duke thënë se është e ekzagjeruar të thuash që zhurma u bë për ish-kryeministrin dhe Reformën në Drejtësi.

Në studion e emisionit Open në News24, Hila tha se Reforma në Drejtësi ishte projekt rajonal nga DASH dhe se nuk i rezulton se “jenë shpenzuar 240 milionë dollarë që t’i marrin OJF”, të cilat i cilëson shushunja.

Ndër të tjera tha se nëse dalim nga ajo që e quan “fshati ballkanik”, sipas tij kuptohet që qasja e re ndaj fondeve të SHBA-së është borxhi amerikan.

“Mendoj se e gjitha kjo është problem i politikës së brendshme të SHBA, e cila siç kishte një projekt të mbështetur nga demokratët, të cilët kishin një mënyrë qasje ndaj botës kemi një qasje tjetër të trumpistëve.

Nëse dalim nga ky fshati ballkanik, arsyeja është më e madhe. Borxhi amerikan. Thesari amerikan duhet të emetojë çdo vit 2 miliardë dollarë në mënyrë që të mbulojë deficitin e vetë dhe në këtë formë USAID NDI, Open Society e Soros. Fondet i marrin nga DASH, u zbriten taksat, prandaj përçojë politikën amerikane”, tha Hila.

Hila: Mendoj që ajo që doli në seancën e Kongresit Amerikan është e përciptë se të thuash që u ngrit një drejtësi e re për të sulmuar Berishën, kërkon një hetim. Duke u nisur edhe nga fakti që projekti për drejtësi, nuk ka qenë vetëm për Shqipërinë, por për të gjithë Ballkanin. Ka vepruar në Kroaci, duke arrestuar kryeministrin, edhe në Rumani, duke arrestuar kryeministrin. Ka vepruar në Maqedoni dhe rasti i fundit në Shqipëri. Në Shqipëri ka qenë më pak bërtitës sepse ka arrestuar një…madje ka nuk u arrestua por u ndalua sepse nuk respektoi një vendim gjykate për detyrim paraqitje.

Më duket e ekzagjeruar të thuash që gjithë kjo zhurmë në Kongresin Amerikan është bërë për Sali Berishën, edhe për të Reformës në Drejtësi. Mendoj se Reformën në Drejtësi është projekt i DASH, kuptohet që ka angazhuar juritë por nuk më rezulton të jenë shpenzuar 240 milionë dollarë…sepse është një projekt i DASH dhe BE… që t’i marrin OJF, që janë shushunja. Janë nga tre katër veta, të atashuar te ambasadat, marrin fondet e projekteve dhe i ndajnë me njëri tjetrin.

Dhe ku do ti gjejë këto para Trump. Deri tani bonot e thesarit ia ka blerë Kina dhe Japonia, po bën një luftë me BE-në. Kjo ka lidhje vetëm me Amerikën, jo Shqipërinë.