Oficeri hebre e lajmëron, administratori palestinez ia kthen i qetë: “Sa kohë ju duhet që të godisni”(Video)

Administratori i një ndërtese në Gaza duket i qetë dhe pa panik teksa flet me celularin e tij, duke ecur lart e poshtë në një rrugë.

Në pamjet video të kapura nga një shikues, Jamal Nasman nuk tregoi panik. Megjithatë, ajo që ai po dëgjonte ishte një oficer izraelit duke e paralajmëruar atë për një sulm ajror në bllokun e tij.

Ai më vonë i tha “Reuters” se një oficer izraelit i kishte dhënë paralajmërim paraprak se blloku 13-katësh që ai ruante do të ishte objektivi i një sulmi ajror. Izraeli tha se militantët e Hamasit përdorën ndërtesën.

Mes përshkallëzimit më të ashpër në luftimet midis izraelitëve dhe palestinezëve që nga viti 2014, kjo është ajo që Nasman tha gjatë telefonatës, duke ofruar një pasqyrë se si – të paktën ndonjëherë – këta fqinjë dhe antagonistë luftojnë luftrat e tyre.

“Sa kohë doni?”, Nasman ndalet për të dëgjuar. “Dy ose tre orë? Ju thatë dy ose tre orë dhe atëherë askush nuk duhet të jetë atje?” Pauzë. “Kështu që unë do të shkoj në bllok dhe do t’iu them se askush nuk duhet të vijë?”