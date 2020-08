Kreu i OSBE-së Edi Rama tha se ditën e sotme në mbledhjen e Këshillit Special të organizatës, ambasadori i Bjellorusisë nuk e refuzoi ftesën për dialog që u ofrua.

I pyetur se kur do të shkojë në Bjellorusi, Rama u shpreh:

“Nuk e di, këtë nuk e di askush, nga ana bjelloruse nuk ka refuzim, edhe sot ambasadori i tyre nuk ishte aspak refuzues, thjesht tha që në kohën e duhur do të japim përgjigjen tonë. Koha e duhur përcaktohet për tyre, kështu funksionon OSBE-së. Kemi pasur një ndërveprim pozitiv edhe palën amerikane, që kemi qenë dje, kemi diskutuar në darkë, edhe me palën ruse, që e diskutuam në një mëngjes pune, edhe me miqtë e pandarë gjermanë, edhe me të tjerët. Por e përsëris që ky është një nder i madh për Shqipërinë, ku udhëheq OSBE-në. Në këtë detyrë ne po shkëlqejmë” tha ai.

