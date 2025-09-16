Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Izraelit u ka thënë trupave të tij se misioni i tyre është të mposhtin brigadën e Hamasit të qytetit të Gazës.
“Misioni qëndron mbi supet tuaja”, iu tha Eyal Zamir trupave të Izraelit.
Ai tha se detyra e tyre është të “intensifikojnë sulmet kundër Hamasit”, në mënyrë që të “kryejnë detyrën më morale dhe të rëndësishme”, kthimin e të gjithë pengjeve dhe “çmontimin e aftësive ushtarake dhe qeverisëse të Hamasit”.
Zamir tha: “Dje e zgjeruam operacionin tokësor në qendër të qytetit të Gazës, i cili përbën një zonë jetësore për Hamasin”.
“Kërcënimi ka ndryshuar, por edhe ne kemi ndryshuar; jemi më të përgatitur. Ky është një veprim me rëndësi vendimtare për vazhdimin e luftës”, shtoi ai.
Sipas një komisioni të ngritur nga OKB-ja, Izraeli po kryen gjenocid në Gaza.
Raporti pretendon se është “e qartë se ekziston një qëllim për të shkatërruar palestinezët në Gaza” dhe thotë se veprimet e Izraelit përmbushin kriteret e përcaktuara për përcaktimin e një gjenocidi.
Izraeli tha se raporti mbështetet “krejtësisht në gënjeshtrat e Hamasit, të shpëlara dhe të përsëritura nga të tjerët”.
