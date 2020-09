OBSH: Shqipëria nuk mbyllet por “mbrojtja më e mirë, maskat dhe higjienizimi”

Në shumë vende të Europës janë rritur rastet e të prekurve nga Covid-19, çfarë ka shtuar,frikën se vala e dytë e pandemisë po mbërrin dhe mund të ketë një tjeëer lock doën .Në Itali ka nisur mbyllja e klasave të veçanta për shkak të nxënësve pozitive me covid-19.

Përfaqësuesja e OBSH-së në Tiranë, Bettina Mene, thotë se pavarësisht se pritet që rastet të rriten edhe në Shqipëri nuk kemi nevojë për një mbyllje totale .Tanimë situata është më qartë se në mars dhe sëmundja njihet, shprehet ajo.

Por Drejtoresha e Zyrës së OBSH-së në Tiranë ka një mesazh për bluzat e bardha të cilët neglizhojnë masat mbrojtëse.

Tanimë kjo sëmundje i ka lodhur të gjithë duke shtuar stresin dhe lodhjen psikologjike. OBSH-ja ka nisur një studim me 27 vende ,mes tyre edhe Shqipëria ku po shikohen faktorët që ndikojnë si dhe reduktimin e lodhjes përsa kohë do të duhet të bashkëjetojmë gjatë me coronavirusin të pranishëm.