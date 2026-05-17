Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur shpërthimin e virusit Ebola në Republikën Demokratike të Kongos një emergjencë shëndetësore publike me shqetësim ndërkombëtar, për shkak të rrezikut të përhapjes në rajon dhe më gjerë.
Sipas OBSH-së, shpërthimi është përqendruar në provincën Ituri, ku deri tani janë raportuar 246 raste të dyshuara dhe 80 viktima. Deri më tani janë konfirmuar tetë raste laboratorike të llojit Bundibugyo të virusit Ebola, një variant për të cilin aktualisht nuk ekzistojnë vaksina apo trajtime të miratuara.
Drejtori i përgjithshëm i OBSH-së, Tedros Adhanom Ghebreyesus, paralajmëroi se ekziston “pasiguri e konsiderueshme” për numrin real të të infektuarve dhe përhapjen gjeografike të virusit. Ai theksoi se situata mund të jetë shumë më serioze sesa raportet aktuale.
Virusi është konfirmuar edhe në Uganda, ku janë raportuar dy raste të lidhura me udhëtime nga Republika Demokratike e Kongos, përfshirë një viktimë 59-vjeçare në kryeqytetin Kampala. OBSH paralajmëroi se vendet fqinje janë në rrezik të lartë për shkak të lëvizjes së popullsisë dhe tregtisë ndërkufitare.
Agjencia globale e shëndetësisë u ka kërkuar autoriteteve në Kongo dhe Ugandë të forcojnë mbikëqyrjen, gjurmimin e kontakteve dhe izolimin e rasteve të konfirmuara. OBSH gjithashtu rekomandoi që vendet të mos mbyllin kufijtë dhe të mos vendosin kufizime udhëtimi apo tregtie, duke theksuar se masa të tilla “nuk kanë bazë shkencore”.
Ebola u identifikua për herë të parë në vitin 1976 në atë që sot njihet si Republika Demokratike e Kongos. Sëmundja përhapet përmes kontaktit të drejtpërdrejtë me lëngjet trupore të personave të infektuar dhe mund të shkaktojë gjakderdhje të rëndë dhe dështim të organeve.
Simptomat fillestare përfshijnë ethe, dhimbje muskujsh, lodhje, dhimbje koke dhe fyti, ndërsa më vonë mund të shfaqen të vjella, diarre, skuqje dhe gjakderdhje të brendshme ose të jashtme.
Leave a Reply