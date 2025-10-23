Ndotja toksike nga plumbi është alarmi që OBSH ngriti edhe këtë vit për shkak të vlerave të gjetura mbi përqendrimit e këtij metali në gjak në disa vende.
Tek fëmijët shqiptarë nën moshën 5 vjeç vlera mesatare e plumbit në gjak rezultoi nën pragun e lejuar prej 3,5 mikrogram/decilitër por gjithsesi sipas OBSH mbi 10% e tyre mund të tejkalojnë 5 mikrogram/decilitër dhe mbi 35% nivelin 3,5 mikrogram /decilitër.
Me këto vlera, mbi 45% e fëmijëve tanë janë të ekspozuar ndaj këtij metali helmues problematik.
“Mund të ketë zona që mund të ketë nivelin e plumbit shumë të lartë por mund të ketë dhe zona të tjera ku niveli i plumbit është zero dhe kur i fut në algoritmin e mesatares, mesatarja del në rregull. Nivelet e plumbit mbi 38.5% fillojnë shfaqin probleme në shëndetin e fëmijëve”, u shpreh Enver Roshi – Shefi i Departamentit të Shëndetit Publik në Universitetin e Mjekësisë.
Shefi i Departamentit të Shëndetit Publik në Universitetin e Mjekësisë Prof. Enver Roshi tregon për RTSH burimet e ekspozimit ndaj plumbit dhe dëmet serioze që ai shkakton.
“Ndotja e mjedisit sidomos trafiku, por edhe lodrat e fëmijëve, bojërat e përdorura ndikojnë në rënien e inteligjencës së fëmijës, të depozitimin të plumbit në kocka por edhe prekje e sistemit të gjakut, kujtesës etj.”, tha ai.
Universiteti i Mjekësisë kërkon angazhimin ne veprime konkrete dhe ndaljen e menjëhershme të ndotjes nga plumbi ku ai gjendet.
“Duhet të shohim se kush janë zonat më alert që përmbajnë plumb dhe duhen njoftuar menjëherë prindërit”, tha Roshi.
Helmimi nga plumbi është i vështirë për t’u kuruar. Dëmi që i shkakton nuk mund të kthehet mbrapsht. Testi i gjakut është mënyra e vetme për të identifikuar ekspozimin ndaj tij.
