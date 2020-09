“A jeni i lodhur? Të shqetësuar në lidhje me epideminë, të shqyer në mes të domosdoshmërisë shëndetësore dhe ekonomike, francezët hynë në shtator me një ndjenjë lodhjeje që është pothuajse e përgjithshme”, shkruan e përditshmja parisiene Libération në faqen e parë.

Në bllokun tematik kushtuar lodhjes, lexojmë: “Kufizimi i lëvizjes, pastaj heqja e kufizimeve, pastaj maskat, testet, ndryshimet në mënyrën e punës, akumulimi i punës në shtëpi, vështrimi i shqetësuar për të ardhmen … Në aspektin socio-psikologjik COVID ka çuar në një lodhje të përhapur mendore dhe fizike”.

Në Francë, konsumi i ilaçeve për gjumë dhe qetësim është rritur me 7 për qind – thuhet në raportin e Agjencisë së Barnave dhe Sigurimeve Shëndetësore.

“Shumë nga pacientët e mi ankohen se nuk mund të rimbushin bateritë e tyre. Një nga vështirësitë shpesh është turbullira e vijës midis punës dhe jetës private për shkak të futjes së punës në distancë, përmes internetit “, tha për Libération bashkëpresidenti i Federatës Franceze të Psikologëve.

Gazetari i listës citon Clair, 47 vjeçe, e cila kaloi katër javë të zakonshme me pushime me fëmijët dhe burrin e saj: “Unë ëndërrova të pushoja ndërsa lexoja një libër, por nuk lexova as dy minuta edhe pse askush nuk më shqetësoi. Thjesht nuk mund të relaksohesha mendërisht. Unë u ktheva nga pushimet më e lodhur se kurrë ”.

Clair thotë se mendërisht nuk funksionon më dhe se kjo erdhi që kur nisi të punonte nga shtëpia përmes internetit. “Unë do të organizoja takime me bashkëpunëtorët dhe pastaj menjëherë, pa pushim, do të lëvizja në kuzhinë. Në fillim, më dukej e jashtëzakonshme, por në fakt, nga niveli mendor, nuk kam asnjë moment të vetëm të pushimit dhe nuk jam më në gjendje të bëj asgjë”, thotë ajo.

Libération sjell gjithashtu një editorial të shkurtër me titull “Pasojat”. Autori duket se mezi e ka shkruar – edhe ai nga lodhja. Aty-këtu, ai citoi pjesë të teksteve në bllokun tematik dhe shton një citim nga një poezi e Rita Mitsuko: “Jam lodhur nga lodhja. Jam lodhur dhe jam lodhur duke u vrarë kështu “.

Kjo mund të jetë provë se gazetarët janë gjithashtu të lodhur – ndoshta nga shkrimet për COVID.

Analiza e pështymës

Ata mund të duhet të raportojnë nga konferencat e shtypit mjekësor të qeverisë në baza ditore. Kjo tregohet nga të dhënat e javës së kaluar në Francë. “Kriza shëndetësore: a mund ta shmangim akoma shembjen?” […] Për një javë në Francë, numri i njerëzve të pranuar në spital u rrit me 45 përqind dhe numri i atyre që u pranuan në njësinë e kujdesit intensiv me 48 përqind”, njofton Aujourd’hui në faqen e parë.

Ky ditar i Parisit sjell foto dhe tekste që flasin për radhë të mëdha para laboratorëve në Paris ku qytetarët presin të testohen, për lodhjen e punonjësve të laboratorit, për pakënaqësinë e qytetarëve që presin për një javë ose më shumë që situata të përmirësohet…prezantimi i testeve të analizës së pështymës.

E përditshmja West-France raporton mbi dëshminë përpara Senatit të Profesor Didier Raoult, një infektolog dhe mikrobiolog i njohur, në krye të institutit spital-universitar në Marsejë, i cili mbron përdorimin e klorokinës në fazën e hershme të infeksionit COVID.

“Aktualisht, po ndodh diçka që nuk e kam parë deri më tani me viruset e vjetra të koronës: bëhet fjalë për shpejtësinë (e lartë) të mutacioneve. Unë nuk e di se çfarë lloj virusi do të bëhet”, tha profesor Raoult në “luftën” me autoritetet shëndetësore në Francë, të cilën ai e akuzoi për menaxhim“ katastrofik ”të epidemisë dhe lidhje interesante me industrinë farmaceutike.

Përveç avokimit të testimit në masë dhe përshkrimit sa më të hershëm të klorokinës, një ilaç i vjetër anti-malarik që nuk i bën dobi askujt, Profesor Raoult nuk është ithtar i vaksinimit, megjithëse – siç insistoi me zemërim – ai nuk është kundërshtar i vaksinave.

Intervistë me Bill Gates

E përjavshmja parisiane L’Express publikoi një intervistë me miliarderin Bill Gates, një avokat i vaksinimit masiv kundër koronavirusit. “Ai nuk u kushton vëmendje thashethemeve nga regjistri i teorive të konspiracionit, por shumëzon iniciativa në fushën e shkencës dhe e sheh veten si një lëvizës dhe financues që punon në shërbim të njerëzimit,” shkruan e përjavshmja.

Autori i editorialit që shoqëron intervistën tregon se çrrënjosja e poliomelitit në Afrikë, e cila përfundoi në fund të gushtit, është kryesisht për shkak të Bill Gates. “Kush e financon Organizatën Botërore të Shëndetësisë (OBSH)? Në momentin kur Amerika e Donald Trump po tërhiqet nga pjesëmarrja në OBSH, kjo organizatë me qendër në Gjenevë po mbahet nga Gates Foundation”, kujton komentatori i së përjavshmes L’Express.

Në intervistën që pason, Bill Gates tregon se ai mbron që vaksinimet të jenë në dispozicion për të gjithë, madje edhe më të varfërit. “Edhe nga pikëpamja egoiste, kjo është e rëndësishme. Do të ishte gabim që jo të gjithë të vaksinohen sepse ajo sëmundje, për sa kohë që ekziston, mund të përhapet gjithmonë,” tha ai.

“Nëse marrim shtatë miliardë njerëz në planet për të marrë një dozë të dyfishtë të vaksinës që kushton 3 dollarë për dozë, kjo do të thotë se 40 miliardë dollarë janë të mjaftueshme për të vaksinuar pothuajse të gjithë njerëzimin,” tha Gates.

Nga teksti në të përjavshmen L’Express, mësohet për ekzistencën e një institucioni të quajtur Qendra për Studime dhe Kërkime të Filantropisë. Presidenti i saj është njëfarë Antoine Vacharo, i cili thotë për miliarderin e diskutueshëm: “Bill Gates i përket kategorisë së despotëve të ndriçuar, bamirës!”.

‘Patronët si Gates ishin një tipar i botës anglo-saksone, por tani ka ardhur koha që ata të marrin Evropën, domethënë që ajo që quhej ‘shëndet publik’ të bëhej domen i veprimtarisë humanitare të miliarderit”, lexohet në editorialin e L’Express.

Megjithëse kjo perspektivë mund të mos duket tërheqëse për të gjithë, komentatori i së përjavshmes L’Express e quan atë “revolucionare”. Saktësisht, 76 shkencëtarë të shquar kohët e fundit botuan një ftesë në revistën po aq të shquar Nature për të mobilizuar miliarderët evropianë për të krijuar një fondacion të bazuar në shembullin e Gates, i cili do të vepronte në shërbim të zgjidhjes së krizave mjedisore dhe shëndetësore.

L’Express citon një nga nënshkruesit. Eshtë biologu Francis-André Ëollman i cili së shpejti do të publikojë një “letër të bardhë” se si shtetet kanë udhëhequr një krizë pandemike. “Ideja e tij është e thjeshtë – ne duhet të kërkojmë mbështetje nga njerëzit më të pasur në Kontinentin e Vjetër (ka 330 miliarderë – pra ka para). Por pyetja është si t’i bindni miliarderët francezë si Bernard Arnault apo François Pinault të marrin pjesë në një projekt si ky kur ata janë më të njohur për mbështetjen e artit?”, pyet komentatorin e së përjavshmes L’Express.

Sigurisht, lexuesi pyetet pse miliarderët nuk paguajnë taksa, kështu që një total prej një mijë miliardë eurosh rrjedhin nga BE në parajsat e taksave çdo vit (burimi: Oxfam)!

Nëse miliarderët dhe bankat paguajnë taksa atje ku bëjnë fitim – ata nuk do të duhet të krijojnë fondacione dhe të merren me veprimtari humanitare. Shtetet do të kishin para të mjaftueshme për të financuar kujdesin shëndetësor dhe nuk do të duhet të kursenin, dhe miliarderët nuk do të duhet të na ndihmonin.

E përjavshmja L’Express, e cila deri vitin e kaluar ishte në pronësi të një miliarderi (dhe tani një milioner), megjithatë, nuk e hap këtë çështje dhe as nuk e përmend atë. /tesheshi

/e.rr