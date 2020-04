Suedia po, Suedia jo. Të gjithë të flasin për vendin nordik dhe bllokimet e tij të diskutueshme të buta. Organizata shëndetësore botërore, nga ana tjetër, nuk ka dyshime, dhe gjatë konferencës së zakonshme për pandeminë, ajo habiti bashkësinë ndërkombëtare. “Njerëzit mendojnë se Suedia nuk ka bërë asgjë, kjo është e pavërtetë” tha kreu i Programit të Emergjencave të Urgjencës, Mike Ryan. Dhe ai vazhdoi: “Suedia ka zbatuar masa shumë të forta të shëndetit publik. Ajo që ata kanë bërë ndryshe është se ato janë bazuar në një marrëdhënie besimi me shtetasit”.

Sipas Ryan, suedezët kanë shkuar drejtpërdrejt në fazën e bashkëjetesës me virusin, “faza 2” e famshme që e gjithë bota po përgatitet të kryejë. “Nëse do të arrijmë një mënyrë të re për të jetuar përsëri në shoqëri pa bllokime të reja, unë mendoj se Suedia mund të jetë një shembull për t’u ndjekur.”

Shkurt, në Suedi “ata po kuptojnë se si të jetojnë me virusin në kohë reale, modeli i tyre është një strategji e fortë kontrolli dhe një besim dhe bashkëpunim i fortë i komunitetit. Do të shohim nëse do të jetë një model i suksesshëm apo jo”. Në krahasim me pjesën tjetër të botës, larg vendosjes së një qasjeje të dobët, Suedia – e cila dje njoftoi se ka arritur 20,000 raste të Covid 19 – ka aplikuar “një strategji të fortë të shëndetit publik, duke u përqëndruar në masat higjienike, distancimi, mbrojtja e njerëzve në shtëpitë e kujdesit “.

Pika thelbësore “ishte marrëdhënia me popullatën, e cila kishte një dëshirë të fortë për t’u bashkuar me distancimin fizik dhe vetë-rregullimin. Përveç kësaj, sistemi shëndetësor ka mbetur gjithmonë në nivelin e duhur të aftësisë së reagimit emergjent, “shtoi Ryan.