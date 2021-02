Kombet më të pasura gjithashtu kanë prokuruar disa miliardë doza vaksinash, ndërsa vendet në zhvillim kanë disa ose aspak doza.

Kombet evropiane i kanë dhënë mbështetje financiare Programit Global të Vaksinave – COVAX, me qëllim të prokurimit të vaksinave për grupet më të rrezikuara të popullatës dhe po konsiderojnë të dhurojnë një pjesë të dozave të tyre, por kjo ende nuk është rënë dakord.

Mbështetje financiare

Të premten, udhëheqësit e G7 thanë se ata do të përshpejtonin zhvillimin global dhe vendosjen e vaksinave dhe do të mbështesnin “aksesin e përballueshëm dhe të barabartë në vaksinat”. Ata gjithashtu mbështetën iniciativën COVAX me 7.5 miliardë dollarë.

Drejtori i Përgjithshëm i OBSH-së i falenderoi ata për këtë, por tha pas takimit të sotëm me presidentin gjerman Frank-Walter Steinmeier se “paratë nuk do të thonë asgjë nëse nuk mund të blejnë vaksina”.

Ai deklaroi se fakti që disa vende të pasura blejnë më shumë vaksina nga prodhuesit ndikon në marrëveshjet me COVAX, prandaj është e nevojshme që ata të kontrollojnë nëse nuk ndikojnë në marrëveshje përpara se të porosisin më shumë doza.

Ghebreyesus gjithashtu tha se ai i kupton presionet politike me të cilat përballen udhëheqësit e vendeve të zhvilluara.

“Ndani vaksinat me të gjithë”

“Ata duhet t’u tregojnë votuesve se mënyra më e mirë nuk është vetëm vaksinimi i tyre, por edhe pjesa tjetër e botës, si dhe ndarja e vaksinave me të gjithë,” shtoi ai.

Ai gjithashtu vuri në dukje rëndësinë e përdorimit të çdo mundësie për të rritur prodhimin e vaksinave.

“Përndryshe, me pak vaksina, ndarja është e vështirë dhe kjo është pikërisht ajo që po ndodh tani,” shpjegoi Ghebreyesus.

Bashkimi Evropian është midis rajoneve ku autoritetet po përballen me presion për shkak të fillimit të ngadaltë të procesit të vaksinimit kundër koronavirusit. Blloku ra dakord javën e kaluar për të blerë sasi shtesë të vaksinave.