Tërmeti i fuqishëm që ka goditur sot në mesditë Turqinë ka shkaktuar dëme të shumta.

Nga video e publikuar nga mediat vendase dhe qytetarë shihen ndërtesa që bien, nga lëkundjet e fuqishme që shkundur Izmirin dhe shumë qytete të tjera në Turqi.

Një video e publikuar nga një banor në Izmir tregon momentin kur disa banorë dalin me vrap nga pallati teksa ky i fundit është duke u shembur.

“O Zot, o Zot”, dëgjohet në video dhe thirrjet e banorëve që bërtasin.

BREAKING – Footage of a building collapsing in the background after a powerful earthquake hit near #Izmir in Turkey.pic.twitter.com/1UWpYxWHeU

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) October 30, 2020