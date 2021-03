Ish-kreu i Aleancës Kuq e Zi, Kreshnik Spahiu ka bërë një deklaratë të fortë ndaj Lulzim Bashës.

Spahiu i drejtohet me tone të ashpra, ku shkruan se ‘opozita nuk vjen në pushtet as bashkqeverisja me Ramën e 2017 dhe as me Monikën e 2021, por me largimin e Lulzim Bashës.

Postimi i Kreshnik Spahiut: