Nga Martin Leka

Nuk kisha dyshim se protesta e djeshme e thirrur nga partia e Sali Berishës do të ishte ndryshe, por në fakt, ajo i tejkaloi pritshmëritë e mia: ishte shumë më keq se ajo që kisha menduar. Domethënë, “të keqen e protestive të Lulzim Bashës”.

Më tej, nuk ka nevojë për analizë, sepse tashmë “skaneri” i partisë së Doktorit e jep të qartë epikrizën: vetë Doktori është i sëmurë! Dhe shërimi i vetëm është heqja e licensës së Doktorit, që do të thotë çlirimi i PD nga drejtimi për mbi tre dekada.

Lidershipi i kësaj partie nuk motivon më. Ka rënë në stanjacion. Ka vetëm inflacion. Nuk frymëzon më. Nuk bind më. Nuk ka ide. Nuk ka risi. Eshtë e vjetër në metoda sa vetë udhëheqësi i saj.

Ajo çfarë ndodhi dje në protestë, krahasuar me pritshmëritë dhe premtimin e Sali Berishës, është një dështim i madh. I cili ska nevojë për shumë analiza e refleksione. Pa ikur nga drejtimi Sali Berisha, “siç ka qenë do të jetë” edhe Partia Demokratike.

Dje ishte thjeshtë një shëtitje e zhurmshme nëpër rrugët e Tiranës. Nëse disa moderatorë apo gazetarë militantë nuk do ta dramatizonin protestën në ekran dhe nëse nuk do të kishtë molotovë, protesta do të na kujtonte shetitjet e famshme të kohës së Hoxhës nëpër bulevardin “Dëshmorët e Kombit” pa makina. Herë hërë, kur Gaz Bardhi ndalonte të shkruante ndonjë mesazh ne telefon, protestuesit ngjanin sit ë ishin punëtorë sezonalë, ditorë që rrinë në shesh se mos dikush i kërkon për bojaxhi se do të lyejë shtëpinë, hidraulik se dikujt i është prishur saraçineska apo dikush kërkon një murator…

U prishëm e shkatërruan disa stacione autobusi. Sot në atë stacion mund te bjerë shi. Aty mund të jetë duke pritur një qytetar që jo vetëm ska makinë, por as lekë për të blerë një çadër. Dhe ti mendon se do kesh votën e tij pas 8 muajsh?!

U dogjën kazanë plehrash dhe platforma reklamash nëpër qytet. Nesër do të zëvëndësohen me të reja. Do ti paguajmë të gjithë me taksat tona. Do të paguajnë edhe vetë ata që i dogjën e shkatërruan.

Ajo që e pësoi (dhe njëkohësisht fitoi) më shumë ishte selia e PS. Nuk kishte ndodhur kurrë më parë të dhunohej nga partia tjetër kjo që ndodhi dje. Me siguri, ky veprim i militantëve të PD në rastin më të keq nuk ka qenë ide e Berishës dhe në rastin më të mirë, ky do të jetë penduar shumë sot. Sepse është dhunuar kodi i vetë demokracisë dhe pluralizmit. As në vitin e mbrapshtë ‘97, as në ’98 kur tutmat ishin totalisht emotive e të pakontrolluara, selitë e partive nuk u prekën.

Ky ishte edhe shërbimi më i madh që partia e Sali Berishës, përmes militantëve të Gaz Bardhit, i bënë PS dhe Edi Ramës.

Dje, mitingashët e PD brohoritën “O Sali o hero, gjithë Shqipëria ty të do”!

Sot, socialistët e Edi Ramës brohorasin: “O Sali, o hero, Edi Rama ty të do”!