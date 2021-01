Nga Kreshnik Spahiu

Zgjedhjet e 25 Prill nuk do ndryshojnë asgjë.

Ky është basti im publik.

Populli e ka shumë të vështirë ta kuptojë por sistemi elektoral aktual pengon futjen e partive të reja politike por edhe ndryshimin.

– sepse ka dy pragje (rajonale dhe kombëtare)

– sepse nuk iu lejon atyre komisioner

– sepse nuk i lejon listat e hapura që te nxisë konkurencë në lëvizjey e reja

Nga ana tjetër zgjedhjet e 25 Prill s’do sjellin as rotacion sepse PD që kërkon rikthim në pushtet ka disa disavatntazhe në raport me zgjedhjet e 2017:

– 2017 kishte gjysmën e qeverisë

– 2017 opozita kishte policinë

– 2017 kishte KQZ të drejtuar nga PD

– 2017 kishte Ministrine e Drejtsisë

– 2017 kishte mbështetje amerikane

– 2017 kishte 21 Bashki me kryetar PD

– 2017 kishte Kod elektoral më të mirë

Në këto kushte PD ka shitur zgjedhjet dhe po bëhet fasadë e Edi Ramës në zgjedhjet e 25 Prill. Asaj nuk po i plotsohet asnjë kusht për shkaqet që ajo bojkotoi zgjedhjet lokale dhe do humbas më keq se 2017.

Por çfarë alternative kanë qytetarët kur zgjedhjet i ngjajnē një rezultati që është paracaktuar?

Populli ka dy alternativa:

1- Të votojë partitë e reja

2- Të bojkotojë

Dikush mund të thotē: A mos na shkon vota kot?

Kot ju shkon po votuat partitë e mëdha, sepse asgjë nuk e ndryshon Shqipërinë nëse PD merr 45 apo 49 deputet. Ajo në opozitë do mbetet dhe po legjitimon me pjesmarje fitoren e Ramës.

Populli duhet votojë partitë e reja që të dobsohet sa më shumē forca e dy partive të mëdha PD dhe PD. Pushteti dhe forca e tyre dobësohen duke votuar çdo parti të re.

Gjithsesi Partitë e reja nuk janë provuar. Ata nuk kanë qenë si Edi, Luli apo Likja nga 12 herë në poste. Më mirë një eksperiencë e re sesa bërdellot 30 vjeçare.

Gjithsesi edhe nëse asnjë nga partitë e reja nuk ju pëlqejnë, mos dilni në votime dhe ashtu do tregoni forcën tuaj.

Së paku nuk do lejoni që votën tuaj ta vjedhin dhe numërojnë komisionerët e Lulit dhe Edit për partitē e tyre.

Mos u bëni fasadë e një ndeshje ku dy ekipet që luajnē nē fushë e kanë shitur ndeshjen.

BOJKOTONI sepse 25 Prill nuk do ndryshoj asgjë.