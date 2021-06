Detaje të reja janë mësuar lidhur me vrasjen e Shkëlzen Velajt, dje në orët e para të mëngjesit. Pasi vuri se po ndiqej nga atentatorët, 35-vjeçari nxitoi për të dalë me vrap nga makina dhe u ngjit me vrap në shkallë. Por autorët nuk u ndalën dhe e ndoqën nga pas duke e qëlluar me breshëri automatiku.

Në një prononcim për FaxNeës, dqinjët rrëfejnë se nëna nuk ka mundur që të hapte derën pas thirrjes së djalit të saj, për shkak se ka qenë e tronditur nga të shtënat.

“Isha atje deri vonë, nëna e mori vesh, për vdekjen i thanë pas orës 2 e gjysmë. Djali i kishte thënë hape derën hape derën, dhe se kishte hapur dot nga zhurma, se ishte tramaksur,”- shprehet një fqinje e familjes Velaj.

Ndërsa për të riun bëjnë me dije se nuk u kishte sjellë kurrë probleme, madje ai kujdesej dhe për mirëmbajtjen e tij si dhe për shtrimin e rrugës pranë banesës.

“Ai nuk kishte fare probleme, edhe rrugën ai e ka shtruar, edhe ne kemi dhënë lekë, por nuk pranonte ai. Grua më të mirë se nëna e tij nuk gjen në botë”.

g.kosovari