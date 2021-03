Kryeministri Edi Rama vijon replikat me PD, lidhur me fushatën elektorale të kreut të PD Lulzim Basha në shkelje të rregullave anti COVID.

Pas përgjigjies së PD e cila tha se Rama ka frikë nga qytetarët që duan ndryshimin, Rama shkruan se ai është i frikësuar për njerëzit e tij, të cilët të mbledhur në grumbull rrezikojnë nga COVID.

“O lula unë jam i frikësuar për njerëzit tuaj që i bëni mish për top me grumbullimet e turpshme të papërgjegjshmërisë suaj, duke mbledhur njerëz të verbër me makina e me bori, që virusi të bējë dasëm teksa dhëndrri juaj premton ta bëjë ditën natë! Premtim i mbajtur fatkeqësisht“, shkruan Rama./ b.h