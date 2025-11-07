Në emisionin “Off The Record” të Andrea Dangllit, ku u diskutua projektligji për barazinë gjinore, ish-myftiu i Tiranës, Ylli Gurra, sulmoi edhe ish-kryeministrin Sali Berisha, duke e akuzuar për qëndrime të dyfishta lidhur me çështjet e komunitetit LGBT.
“Por përse i duhet një shoqërie si e jona, që ka dalë vetëm tri dekada nga një regjim i egër, të përballet me nisma të tilla në emër të integrimit? Pse të mos shkohet në referendum? Ka një paqëndrueshmëri të madhe në klasën politike. Doktori s’ka pse të flasë tani për vlera familjare e taban kombëtar, kur në vitin 2010 ka qenë vetë pro një nisme të tillë,” deklaroi Gurra në Off The Record me Andrea Dangllin.
Në debat ndërhyri edhe aktivistja për të drejtat e njeriut, Elsa Ballauri, e cila konfirmoi se Berisha kishte mbështetur publikisht ligjin kundër diskriminimit në atë kohë. “Ligjin e kemi bërë ne, nga shoqëria civile. Pasi u miratua, Berisha doli dhe e quajti një ligj shumë të mirë, duke thënë se këta njerëz janë të lirë edhe të martohen. Ai si politikan e pranoi atë hap,” u shpreh Ballauri.
