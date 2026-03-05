Parlamenti u përfshi sërish nga debate të forta ditën e sotme, të cilat çuan në ndërprerjen e senacës plenare të ditës së sotme.
Gjithçka nisi teksa kreu i Grupit të PS-së, Taulant Balla, ishte duke folur në foltoren e Kuvendit. Deputetët demokratë u ngritën në këmbë dhe bllokuan foltoren, duke shpërthyer në akuza dhe të bërtitura.
“Realisht nuk kishim një numër telefoni tuajin që t’u merrnim në telefon. Për ty Albana kemi numrin 0900”, ishte deklarata e Ballës që nxiti sherrin.
‘Ndyrsisrë, i pafytyrë, burr legen, je mësuar me kurvat që ke në partinë tënde ti. Kujt i tregon 0900. 0900 e ka jot motër numrin”, dëgjohet t’i thotë Bardhi-Ballës.
