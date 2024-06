Plazhe mahnitëse, shumë aktivitete emocionuese në natyrë dhe vendas miqësorë – kjo është arsyeja pse Shqipëria po bëhet një nga destinacionet më të mira të Evropës për pushime familjare, shkruan Emily-Ann Elliott në një artikull të botuar në “NZ Herald”, revista javore e Zelandës së Re.

Eksperiencën time të parë në Shqipëri e përjetova së bashku me dy fëmijet e mi. Ky ishte fillimi i lidhjes së dashurisë së familjes sime me Shqipërinë, me të vërtetë një nga vendet më miqësore në të cilat kemi udhëtuar ndonjëherë.

Ne sapo jemi kthyer nga një vizitë e dytë në Shqipëri – ku fëmijët e mi, tani 3 dhe 6 vjeç, patën mundësinë të shijonin një mëngjes tradicional me petulla, të shërbyer nga pronarët e bujtinës, u prezantuan me qentë, macet dhe dhitë e familjes dhe u pritën me krahë hapur në një nga restorantet më të mira të vendit.

Mëngjesi tradicional në Shqipëri, Petulla, një ushqim që duhet provuar më patjetër

“Shqiptarët i vlerësojnë fëmijët. Fëmijët tuaj do të marrin trajtim VIP kudo që shkojnë”, tha Emma Heywood, pronarja e “Undiscovered Balkans”, e cila sapo ka nisur pushimet familjare në Shqipëri (për herë të dytë), pas një rritje të kërkesës për udhëtime në vendin mesdhetar.

“Këtë vit, ne kemi parë një numër rekord kërkesash dhe rezervimesh nga familjet e etura për të eksploruar Shqipërinë dhe më gjerë në Ballkan. Prindërit tani duan t’i ndajnë përvojat aventureske me fëmijët e tyre”, tha ajo.

E vendosur mjeshtërisht mes pikave turistike të Greqisë dhe Malit të Zi, Shqipëria po kalon më në fund po bëhet më popullore.

Pas disa vitesh e izoluar nga pjesa tjetër e botës – nën regjimin komunist të Enver Hoxhës-Shqipëria po shfaqet si destinacioni më i dashur i Ballkanit.

Viti i kaluar ishte viti më i ngarkuar i turizmit në Shqipëri deri më sot, me më shumë se 10 milionë vizitorë ndërkombëtarë.

Megjithatë, ndërsa vendi më parë tërhiqte udhëtarë dhe çifte, tani po rritet në popullaritet dhe po frekuentohet nga turistët familjarë.

Nga fshati përrallor i Thethit në Alpet Shqiptare në veri deri te ishujt magjepsës të Ksamilit në jug, është një shesh lojrash si për fëmijë ashtu edhe për të rritur.

Lart në alpe, të njohura edhe si Bjeshkët e Nemuna, ju mund të shijoni ajrin e freskët.

Të dizenjuara për praktike për t’i bërë ballë reshjeve të dendura të borës së dimrit, kabinat me çati prej druri në të cilat qëndruam dukeshin si piktura nga një libër tregimesh.

Thethi në Alpet Shqiptare, i quajtur edhe Bjeshkët e Nemuna për shkak të peizazhit dramatik malor dhe të thyer

“Në të kaluarën, dikur ishin kryesisht beqarë ose çifte me çanta shpine që bënin vizita. Por gjatë viteve të fundit, kanë filluar të vijnë më shumë turiste familjare”, tha Vlora Polia, e cila prej 15 vitesh drejton “Bujtinën Polia” në Theth.

Ne ecëm deri në lagunën e Syrit të Kaltër, duke pyetur veten nëse ishim në “një set filmi” ndërsa hodhëm shikimin tonë në një burim me ujëra blu si pallua, përpara se të bërtisnim nga kënaqësia e ujit të ftohtë që freskonte këmbët tona, ende të nxehta nga udhëtimi.

Shqipëria është e njohur për lagunën e saj mahnitëse Syri i Kaltër, një burim natyror me ujëra të pastër kristal, blu si pallua

Shqipëria ofron një ndërthurje unike të bukurisë mahnitëse natyrore, me ndikime nga qytetërimet ilire, greke, romake, bizantine dhe osmane.

Ju mund të eksploroni brenda një dite qytetet e lashta si Berati, Gjirokastra dhe Kruja.

Qyteti antik i Beratit, një vend i trashëgimisë botërore të UNESCO-s, i famshëm për arkitekturën otomane të ruajtur mirë

Edhe kryeqyteti i Shqipërisë, Tirana pasqyron ndjenjën e gjallë të një vendi në prag të ndryshimit.

Shumë prej ndërtesave të saj ish-komuniste janë pikturuar me murale të mëdha si rezultat i një skeme të kryeministrit Edi Rama, i cili ishte një artist.

Ka shumë hapësira të gjelbra dhe familjarët mund të ngjiten në malin e Dajtit me teleferik për të shijuar pamjen e qytetit dhe parkun më piktoresk që kanë vizituar ndonjëherë.

Të rinjtë aktivë mund të kryejnë një mori aktivitetesh të mbushura me adrenalinë; nga vozitja në liqenin e Shkodrës deri tek rafting në ujërat e kanioneve të Osumit dhe jet skiing në plazhet e Rivierës.

Kryeqyteti i Shqipërisë, Tirana, paraqet murale të gjalla në ndërtesat e ish-komunistëve, një projekt i udhëhequr nga kryeministri dhe artisti Edi Rama

Për turistët e rinj, çdo ditë ndihet si një aventurë. Nga eksplorimi i qosheve të fshehura të zonës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s të Butrintit, rrënojat e lashta të rrethuara nga pyjet dhe kënetat, deri në udhëtimin me varkë në liqenin e Komanit të rrethuar nga të dyja anët nga male të larta.

Liqeni i Komanit në Shqipëri, shpesh i krahasuar me fjordet norvegjeze, perfekt për udhëtime piktoreske me varkë të rrethuar nga male të larta

Shqipëria ofron plot resorte plazhi gjithëpërfshirëse përgjatë bregdetit nga Saranda në Ksamil.

Deti Jon është i ngrohtë dhe i sigurt për të notuar dhe restorantet buzë detit ofrojnë levrek deti të sapokapur, të gatuar mbi qymyr të nxehtë dhe tasa të mëdhenj me midhje të zjera.

Gjithashtu, ka kaq shumë detaje të vogla që e bëjnë më të lehtë udhëtimin familjar. Nga dhomat familjare, të përshtatshme për deri në pesë persona, deri te ngrënia e stilit lokal në restorante ku fëmijët nxiten të provojnë ushqime të reja.

Te “Mrizi i Zanave”, një nga restorantet më të mira të vendit dhe i preferuari i këngëtares Dua Lipa, breza të ndryshëm mblidhen rreth tavolinave të mbuluara me mbulesa të bardha dhe gota vere për të folur, qeshur dhe festuar me njeri-tjetrin.

Vija bregdetare e detit Jon në Shqipëri, është shtëpia e plazheve të bukura dhe miqësore si Ksamili

ATSH