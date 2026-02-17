Ish-sekretarja e Shtetit në SHBA, Hillary Clinton, ka akuzuar administratën Trump, për “fshehje” lidhur me mënyrën se si po trajtohen dosjet që kanë të bëjnë abuzuesin e ndjerë, të dënuar për krime seksuale, Jeffrey Epstein.
“Nxirrni dosjet. Po i zvarrisni“, tha ish-sekretarja e shtetit e SHBA-së për BBC-në në Berlin, ku mori pjesë në Forumin Botëror vjetor.
Shtëpia e Bardhë këmbënguli se duke publikuar dosjet, ata kishin bërë “më shumë për viktimat sesa kanë bërë ndonjëherë demokratët”.
Kur u pyet nëse Andrew Mountbatten-Windsor duhet të paraqitet para një komisioni të kongresit, Hillary Clinton tha: “Mendoj se të gjithë ata që u kërkohet të dëshmojnë duhet të dëshmojnë.”
Shfaqja në dosje nuk është një tregues i shkeljes. Andrew gjithmonë ka mohuar çdo shkelje. Familja Clinton do të paraqitet para komitetit të kongresit. Bill Clinton do të paraqitet më 27 shkurt dhe Hillary Clinton do të paraqitet një ditë më parë. Do të jetë hera e parë që një ish-president amerikan dëshmon para një paneli të kongresit që kur Gerald Ford e bëri këtë në vitin 1983.
Bill Clinton, i cili shfaqet në dosje, ka pranuar njohjen me Epstein, por pretendon se i ka ndërprerë kontaktet me të dy dekada më parë. Asnjëri prej Clinton-ve nuk është akuzuar për shkelje nga viktimat e abuzimit të Epstein, dhe të dy kanë mohuar të kenë qenë në dijeni të abuzimit të tij seksual në atë kohë.
Miliona dosje të reja që lidhen me Epstein u bënë publike nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së në fillim të këtij muaji, pasi Kongresi miratoi një ligj që i kërkon agjencisë të publikojë materiale që lidhen me hetimet e Epstein.
