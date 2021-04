Kryetarja e LSI Monika Kryemadhi eshte perplasur me moderatoren Eni Vasili ne emisionin “Open”, ndersa eshte shprehur se nuk do te kete asnje thirrje per te votuar Luan Ramen ne Vlore!

Monika Kryemadhi: LSI në Vlorë merr tre mandate. 2 i merr në Vlorë, 1 e merr në Sarandë. Aty nuk ka ndodh asnjë ngjarje. E ke dëgjuar Luan Ramën ose Petrit Vasilin të thonë votoni Monika Kryemadhin? As Monika, as Luan Rama, as Petrit Vasili nuk kërkojnë vota për njeri tjetrin se nuk kemi nevojë ne të kërkojmë vota për njeri-tjetrin dhe jo vetëm do kërkojmë vota për Grisejda Myslymin por do kërkojmë vota dhe për Liri Demen, Dikens Bushin dhe për Taqo Lapaj.

Eni Vasili: Luan Ramën jo?

Monika Kryemadhi: Jo fare, nuk e ka për detyrë.

Eni Vasili: Po këta pse?

Monika Kryemadhi: Këta i ka për detyrë se këta nuk i njeh ti. Pse nuk e merr ti kur shkon Ilir Meta nëpër takimet që bën edhe me Bujar Leskaj dhe me Luan Ramën, pse nuk e përmend ti, pse nuk e thua? Shikoni si i keni monitorimet nëpër media nga KQZ dhe nga AMA. Pse nuk i nxirrni takimet e deputetëve të LSI, në të gjitha televizionet. Sepse është strategji e Edi Ramës dhe e Damian Gjiknurit. Nuk i identifikoni dot as ju, as Edi Rama dhe asnjë tjetër çdo lloj problematike që kanë. Mbas mitingut që bëri LSI në Vlorë tha do ta mbyll fushatën në Vlorë, Edi Rama. Le ta mbyllte në Tiranë sic e kishte në plan për ta mbyllur.

Nuk ka për detyrë Luan Rama, Monika Kryemadhi, Petrit Vasili të kërkojnë vota për njeri tjetrin sepse që të tre jemi njerëz që drejtojmë LSI dhe kemi për detyrë të promovojmë njerëz të rinj. Kemi për detyrë të promovojmë gra, vajza, të rinj dhe të reja. Dhe e ka për detyrë edhe Luan Rama dhe Petrit Vasili, ke dëgjuar ndonjëherë të kërkojë Monika Kryemadhi vota për Petrit Vasilin në Tiranë, i treti është Vasili? Po për kë kërkoj vota në Tiranë unë. Kërkoj për Floida Kërpaçin, kërkoj për Silva Cakën, kërkoj për Klev Pojanën. Çfarë do të thotë kjo, do të thotë që Monika Kryemadhi dhe Ilir Meta janë kundër Petrit Vasilit?

Eni Vasili: Kjo është taktikë…

Monika Kryemadhi: Po edhe Vlora taktikë elektorale është. Mos u merrni me thashethemet dhe intrigat dhe gropën e nepërkave që ngre Damian Gjiknuri në Vlorë. Damian Gjiknuri më vjen keq nuk do të jetë në Parlament dhe më vjen keq që dhe Edi Rama nuk do të ketë mundësi ta fitojë listën në Vlorë. As 7 nuk ka për ti marrë.

Unë po ju them në Vlorë me 25 mijë vota edhe 23 mijë vota LSI merr 3 mandate. E dyta po ua them sinqerisht, kalkulimet që ne bëjmë i kemi shumë të sakta. Banda e Vlorës ka tentuar të blejnë struktura të LSI dhe të PD. Kosto e votës është sa një leje ndërtimi. Në Elbasan përdoret prokuroria, s’ka nevojë të përdoren individë të veçantë. Në Durrës përdor policinë ai.

Eni Vasili: Ok…

Monika Kryemadhi: Jo jo mos më thuaj mua ok, se nëse më bën pyetje do përgjigjem. I kam çuar në SPAK denoncimet lidhur me bandën e inceneratorëve. E kam dhe me ca që luftojnë me flamurin e demokracisë. Policia e Shtetit ka video të eksponentëve të Rilindjes që blejnë vota dhe shpëndajnë para dhe nuk i heton. Mbi 30 video i kam unë. Po presim si do reagojnë, dhe më pas kur të thonë diçka do i përdorim, do i themi mbylleni gojën se ja ku i keni provat….