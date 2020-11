Nga Erion Hiluku

Kur flasim për dhunime masive të të drejtave njerëzore, mua më shkon mendja te Kosova, ndërsa për përgjegjësitë e këtyre krimeve, te Gjyqi i Nurembergut. Duke supozuar se të gjithë e dinë këtë punën e Nurembergut, arrin shumë shpejt në konkluzionin se për Kosovën, kjo drejtësi nuk është vendosur. Drejtësia është çështje arsyetimi dhe rezultatesh praktike, dhe që kjo nuk është vendosur në Kosovë e di gjithë bota, ndërsa në Gjykatën Penale Ndërkombëtare (lindur në Nuremberg), ja zgjidhën me “rrihe e mos e len me kja”.

Tani, që të jemi në linjë me titullin, imagjinoni për një çast, se në Gjyqin e Nurembergut, në një nga sallat, ka një akuzë speciale, për të cilën, montohet menjëherë një “Gjykatë Speciale”. Një senator evropian akuzon Rezistencën Franceze për krime lufte, terrorizëm, madje edhe armëmbajtje pa leje. Mos u trembni nga imagjinata juaj, se as fjala mort nuk bën. Si ju duket? Spektakolare! Si precedent mori akuzën që e njëjta Gjykatë Speciale, do t’i bëjë në të ardhmen Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Shikojmë pak Kosovën sot, ju pak lexues të mitë, ose edhe ju diplomatë evropianë dhe amerikano veriorë, por veçanërisht ju përfaqësues të Bashkimin Evropian. Ju duket drejtësi kjo? Kjo nuk është gjë fare me gjendjen aktuale të Kosovës. Ndërsa ju pini makiato me ujë Rugove, Kosova është në gjendje me “ju dhimbë gjarprit në mur”.

Kur flasim për izolim politik, ekonomik dhe juridik të një vendi, më shkon mendja te Shqipëria e viteve 1980, atëherë kur ne mundëm të shtojmë edhe një fjalë të re në fjalorin e anglishtes, sigurisht që e dini: “albanianisation”. Dhe duke supozuar që të gjithë e dinë këtë punën e “albanianisation”, arrin në konkluzionin se kjo është ajo që Bashkësia Ndërkombëtare ka përgatitur për Kosovën, duke parë qartë se si e mban në varfëri, të izoluar, pa drejtësi dhe pa liri. Është një anomali që Kosova dhe Shqipëria nuk janë shtet i njëjtë. Dhe kjo, kryesisht nga paragjykimet e frika absurde e Bashkimit Evropian, dhe nga korrupsioni e mungesa e vullnetit e politikanëve shqiptar.