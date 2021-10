“Numri më i lartë i vdekjeve në Europë?!”/ Manastirliu pas apelit të Metës: Politika mos merret me pandeminë

Lidhur me situatën e krahasuar para 1 viti ajo tha se nëse nuk do të kishim vaksinuar 1 milionë qytetarë me 1 dozë dhe 2 doza ne sot do të ishim në kushte që do të kishim më shumë infektime dhe shumë më shumë fatalitete. Ajo po ashtu shprehu nevojën për mbajtjen e maskave në ambientet e mbyllura.

Lidhur me thirrjen që ka bërë presidenti sot në lidhje me pandeminë, vdekshmërinë. Ju e keni thënë edhe në parlament se nuk do të dëshironit të flisnit për vdekjen se situata është e qartë dhe ajo që keni parashtruar, por ai ngre një kambane alarmi nisur edhe nga ajo që thekson FMN?

Sa herë Nisida që politika është përpjekur të futet dhe të flasë për vdekjet, për vaksinim i ka larguar qytetarët nga shërbimi shëndetësor dhe i ka frikësuar ata nga kujdesi shëndetësor, ka dëmtuar marrëdhënien mjek-pacient sepse ka futur dyshim në mes. Politika nuk duhet të merret me pandeminë. Ka ekspertë që bëjnë bilancin do ta analizojnë situatën dhe janë ekspertë që merren me statistika dhe nuk i shikojnë situatat me afate kohore por në tërësi e cila nuk ka përfunduar në dhjetor të 2020 kur dalin këto shifra. Të mos i referohemi një raporti që referon të njëjtin burim.

Këtë renditje të Shqipërisë si e patë?

Nuk është renditje ajo. Ajo është thjesht një grafik i cili jep një të dhënë që është për një kohë të caktuar. Në këtë pikë duhet të lëmë ekspertët të flasin dhe kemi të gjithë kohën e botës ne të mundemi të analizojmë shkaqet dhe si kanë influencuar faktorët. Këto bilance bëhen kur të ketë përfunduar pandemia. Se këtu gabohemi dhe dalim në konkluzione jo të sakta.

Krahasuar me tetorin e një viti më përpara në çfarë situate jemi? Vetëm këtë periudhë.

Nëse krahasojmë infektimet me rastet e fataliteteve sigurisht që do të themi se vaksinimi ka ndikuar shumë. Nëse ne nuk do të kishim vaksinuar 1 milionë qytetarë me 1 dozë dhe 2 doza ne sot do të ishim në kushte që do të kishim shumë më shumë infektime dhe shumë më shumë fatalitete. Nëse ne do të kemi qytetarë që nga nesër shkojnë dhe vaksinohen, ne do të kemi përmirësim të situatës dhe te përballojmë dimrin. Unë jam e shqetësuar sepse ajo çfarë relatojnë ekspertët është që dimri do të sjellë një rritje të infeksioneve. Mbajtja e maskës në ambientet brendshme është me detyrim, por vaksinimi i kombinuar me masa janë esenciale. Pse Anglia ka një numër të lartë të infektimeve kur shkalla e vaksinimit është e lartë dhe pse Spanja që ka shkallë të lartë vaksinimi nuk i ka këto rritje të infektimeve. Sepse në Spanjë të gjithë janë me maskë. Sot ne nuk e kemi me detyrim paraqitjen e certifikatës së vaksinimit në ambiente të ndryshme. BW