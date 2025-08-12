Shqipëria nuk shihet vetëm si një destinacion turistik nga të huajt, por edhe si një mundësi për të jetuar në vendin tonë. Konstatimi vjen nga media amerikane CNBC, që i ka kushtuar një artikull të gjatë këtij fakti, duke e cilësuar Shqipërinë si vendin nr.1 në Europë që përmbush shumë kritere.
Cepee Tabibian, themeluesja e “She Hit Refresh”, një platformë komunikimi që ndihmon gratë e moshës mbi 30 vjeç që të shpërngulen jashtë vendit, ndan eksperiencën e saj, teksa thotë se ashtu si shumë amerikanë edhe ajo kishte ëndërruar që të transferohej në Europë.
Pas shpërnguljes nga Teksasi në Spanjë, Tabibian rrëfen se vitet e fundit kishte dëgjuar shumë të flitej për Shqipërinë.
Kureshtja e bëri që në 2024 të qëndronte për afro një muaj në vendin tonë, ku pasi vizitoi Tiranën dhe bregdetin e Adriatikut dhe Jonit, mbeti e mahnitur nga natyra.
Për të, Shqipëria është destinacioni nr.1 në Europë që amerikanët nuk duhet ta anashkalojnë për të jetuar, dhe rendit arsyet.
Çmimet e përballueshme, duke nisur nga ato të ushqimeve, restorantet, shërbimi shëndetësor e deri tek qiratë e apartamenteve që janë më pak se 500 dollarë në muaj, janë avantazh i madh për amerikanët.
Një përfitim i radhës në Europë, sipas themelueses së platformës “She Hit Refresh”, është edhe qëndrimi pa vizë për amerikanët deri në 12 muaj.
Por pas nuk qëndron vetëm natyra mahnitëse, nga Alpet në veri deri në jug, në plazhet mahnitëse të rivierës bregdetare të Adriatikut dhe Jonit.
Qyteti i Sarandës dhe plazhet e tij krahasohen nga CNBC me ato të Spanjës e Italisë, nga ku për vetëm 30 minuta me traget mund të kalosh në ishullin e Korfuzit në Greqi.
CNBC thotë se mikpritja dhe ndjenja pro-amerikane i ka bërë amerikanët ta shohin Shqipërinë si një mundësi të artë për të jetuar dhe për t’u ndjerë si në shtëpinë e tyre.
