Kënga e Billie Eilish, “Birds of a Feather” ishte kënga më e dëgjuar në Spotify gjatë vitit 2024.

Kënga e albumit të tretë të këngëtares, “Hit Me Hard and Soft”, ka grumbulluar rreth 1,781,000,000 dëgjime që prej publikimit të saj në muajin maj.

Kënga u ngjit në vend të dytë në Mbretërinë e Bashkuar dhe në 100 Këngët e Billboard në SHBA. Deri më tani ka tri nominime në çmimet Grammy për këngën më të mirë të vitit dhe performancën pop më të mirë solo.

Në vend të dytë qëndron Sabrina Carpenter me “Espresso” e cila ka rreth 650.000 më pak dëgjime se sa ajo e Billie.

Bashkëpunëtori i Eilish, vëllai i saj Finneas është shprehur për Variety se pavarësisht përkrahjes nga miqtë, e kishte të vështirë ta besonte se kënga do të kthehej në hit.

23-vjeçarja po dominon tashmë prej vitesh në muzikën pop. Në një intervistë me Vanity Fair, përpara se të mësonte arritjen e radhës së “Bird of a Feather”, ajo përshkroi si ishte viti 2024 për të.

“Kam bërë miq përgjatë gjithë vitit dhe jam afruar me njerëz me të cilët nuk rrija më parë dhe jam bërë shoqe me njerëz që i kam pasur pranë dikur. Ka qenë një vit i mbushur me miqësi dhe edhe pse thosha shumë gjëra që kisha dëshirë t’i bëja, kjo ishte vërtet ajo që doja dhe ia dola, është fantastike”, përfundoi ajo.