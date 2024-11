Në Xhorxhia, një nga shtetet që luan një rol kyç në përcaktimin e fituesit në garën presidenciale në SHBA, deri më tani janë numëruar afro 80% e votave.

Hendeku midis Donald Trump dhe Kamala Harris po ngushtohet, megjithëse Trump është ende përpara me 51.9% të votave.

Rezultatet në Gjeorgji po vijnë shpejt në krahasim me shtetet e tjera, sepse ligji i tyre u lejon zyrtarëve zgjedhorë të fillojnë numërimin e fletëvotimeve me postë në orën 07:00 me kohën lokale të ditës së zgjedhjeve, shumë përpara mbylljes së qendrave të votimit.

Këto fletë votimi me postë kanë favorizuar tradicionalisht demokratët, megjithëse Trump duket se ka pasur një paraqitje të favorshme deri më tani.

Në përgjithësi, shteti mbetet shumë herët për të përcaktuar fituesin. Kujtojmë se në vitin 2020, Biden fitoi Xhorxhian me një diferencë të ngushtë prej vetëm 0.23%.

