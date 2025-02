Pak pas orës 22:30 janë numëruar pak më shumë se gjysma e votave të zgjedhjeve të së dielës në Kosovë.

Bëhet e ditur se me 50% të votave të numëruara, Lëvizja Vetëvendosje kryeson me 37.5 përqind. Partia Demokratike e Kosovës (PDK) me 29.8%. Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) me 16.9 %. AAK – Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma me 7.92 %.

Megjithatë, ende këto të dhënë nuk mund të vlerësohen si zyrtare pasi prej orës 21:00 KQZ është duke u përballur me probleme teknike si pasojë e fluksit të madh të klikimeve.

Më herët, zëdhënësi i KQZ, Valmir Elezi, reagoi për A2 në lidhje me pretendimet për manipulime në platformën e rezultateve.

“Ju njoftoj se KQZ është duke mbledhur të dhënat pas numërimit të fletëvotimeve nga vendvotimet. Janë evidente problemet teknike në platformë. Të dhënat janë duke u mbledhur nga terreni dhe më pas do të publikohen nga KQZ. Për shkak të interesimit të madh të qytetarëve për t’u qasur në platformën e rezultateve, është shkaktuar mbingarkesë në sistem. Të gjitha ekipet e KQZ-së janë duke punuar në terren dhe duke dërguar të dhënat të cilat po bëjmë përpjekje që t’i transmetojmë në kohë sa më të shpejtë. KQZ falënderon mirëkuptim të gjithë qytetarët dhe mediat”, tha Elezi.