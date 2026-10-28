Me më shumë se 70% të votave të numëruara, asnjë nga dy blloqet kryesore nuk është në rrugën e duhur për shumicën nga zgjedhjet në Izrael.
Gadi Eisenkot kryeson partinë e sapoformuar Yashar dhe është figura kryesore në “bllokun e ndryshimit”. Rezultatet sugjerojnë se Likud i Netanyahut pritet të jetë partia më e madhe e vetme.
Blloku i Netanyahut ka më shumë vota, por numri i vendeve të tij ka rënë në 53. Blloku opozitar i Gadi Eisenkotit ka humbur gjithashtu dy vende, duke e çuar pjesën e tij në 48 vende, ndërsa partitë e listës arabe kanë rritur numrin e vendeve të tyre në 19.
Bllokut fitues i duhen të paktën 61 vende në Knesset për të formuar një qeveri shumice.
Netanyahu ka bërë thirrje të martën mbrëma për një qeveri të “fortë” të krahut të djathtë, ndërsa Eisenkot ka këmbëngulur se Izraeli votoi për t’i dhënë fund mandatit të Netanyahut.
Partitë e udhëhequra nga pakica arabe e Izraelit mund të dalin si vendimtare, raporton BBC.
Asnjë parti nuk ka fituar kurrë shumicën në parlamentin e Izraelit, Knesset, dhe në të kaluarën qeveritë janë përbërë nga koalicione.
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Burimi: Botë
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