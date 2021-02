KQZ në Kosovë ka numëruar 350 mijë vota tashmë. Vetëvendosje po prin e para me 48.04% të votave. Ndërkohë e dyta është PDK me 18.36% të votave dhe e treta vjen LDK me 13.71% të votave.

Aktualisht AAK ka 8.27% të votave. Kujtojmë se në zgjedhjet e fundit AAK kishte dalë 11.5%.

Nisma aktualisht ka 2.67% të votave, pamjaftueshëm për ta kaluar pragun.

Për të ndjekur rezultatet e pëditësuara në vijim, klikoni në linkun zyrtar të KQZ:

https://rezultatet2021.org/sq/parl/r