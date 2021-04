Deri në orën 19.11 janë numëruar rreth 63.8% e kutive të votimit në të gjithë vendin (3318/5199). Partia Socialiste kryeson me 2.65 pikë përqindje ndaj koalicionit PD-LSI.

Kanë mbetur më pak se 40% e votave për tu numëruar, nëse vazhdohet me këtë trend, Partia Socialiste po shkon e sigurt drejt një mandati të tretë, gjë të cilën asnjë parti nuk e ka arritur më parë në vend.

Për më tepër që bëhet fjalë për një mandat i ardhur me rritje në mbështetje. Procesi i numërimit ka vijuar me ritme të kënaqshme, kur deri më tani janë numëruar mbi 64.5% e votave, ku PS është në avantazh.

Socialistët deri më tani janë forcë e parë në 9 qarqe, duke i marrë demokratëve edhe Dibrën, e ndërsa PD-ja ruan bastionet e saj në Shkodër, Kukës e Lezhë.

Me këtë përqindje kutish të numëruara PS kryeson bindshëm me 48.8%, e ndjekur nga PD me 39.3%. Me këto përqindje PS pritet të marrë 75 mandate, PD 55, LSI 5 dhe PSD 2 mandate.

Megjithatë edhe pse po merr 2 mandate me PSD, Tom Doshi u tërhoq në mënyrë surprizë. Ai ka zgjedhur që të japë dorëheqjen nga mandati i deputet, duke thënë se kjo dorëheqje është e parevokueshme, pa dhënë asnjë argument, në një kohë kur partia e tij, PSD është forcë e tretë deri më tani në Shkodër./ b.h