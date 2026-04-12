Numërimi i votave në zgjedhjet hungareze vazhdon, dhe deri tani janë numëruar afërsisht 45.7% e të gjithë votave, afër një të katërtës së totalit.
Sipas parashikimeve aktuale, Tisza e Magyar pritet të sigurojë 135 vende në parlament, 2 më shumë shumica prej 2/3 ose 133 vende që kërkon. Partia Fidesz e Orban mbetet me 57 vende, ndërsa Mi Hazank ka arritur 7 vende.
Këto rezultate tregojnë një avantazh në rritje për Tisza, ndërsa numërimi i votave vazhdon dhe mund të ndikojë në rezultatin përfundimtar të shumicës parlamentare.
