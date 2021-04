Më shumë se gjysma e kutive të votimit janë numëruar në qarkun e Fierit në garën për kandidatë. Deri tani janë numëruar 341 kuti, nga 580 që janë në total në këtë qark të rëndësishëm, i cili prodhon në total 16 mandate, i dyti pas Tiranës për nga ulëset në Parlament.

Partia Socialiste, e cila ka siguruar nëntë mandate në këtë qark, kandidatin më të votuar vazhdon ta ketë Erion Braçen, ndërsa në vend të dytë është kreu i Kuvendit, Gramoz Ruçi.

Në listën e PD, më i votuari në Fier është Agron Kapllanaj, i cili është i renditur në shtati në listë, ndërsa i pari i demokratëve në këtë qark, Enkelejd Alibeaj është i treti brenda selisë blu me vota.

Erion Braçe, ku janë numëruar më shumë se gjysma e kutive ka mundur të siguroj deri tani 7998 vota, i ndjekur nga Gramoz Ruçi me 4548 vota. I ndarë nga jeta pasi fushata elektorale kishte filluar, ish-Kryeministri Bashkim Fino ka arritur të marrë sërish vota. Kur janë numëruar më shumë se gjysma e kutive për Finon kanë votuar 112 persona.

Më i votuari nga demokratët në Fier është Agron Kapllanaj dhe me trendin e votave shkon drejt thyerjes së herësit dhe me shumë mundësi mund të fitoj një ulëse në Parlament. Kapllanaj deri tani ka siguruar 7736 vota. Enkelejd Alibeaj ka arritur të mbledhw 3182 vota, ndërs para tij është i treti i renditur në listën e PD në këtë qark, Saimir Korreshi, me 3878 vota.

Ardian Alushi i LSI është më i votuari në këtë parti me 1026 vota, ndjekur nga Monika Kryemadhi me 958 vota./ b.h