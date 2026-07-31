Një numër “shumë i konsiderueshëm llogarish që vijnë nga SHBA-të” ka tërhequr vëmendjen në debatin online pas vdekjes së Abderrahim Fakir në Bolonjë dhe polemikave që pasuan një manifestim të organizuar nga kryebashkiaku Matteo Lepore.
Nuk është e qartë se çfarë i ka shtyrë këta përdorues amerikanë të komentojnë me tone të ashpra mbi ngjarjet lokale në Bolonjë, por prania e tyre është një nga elementët më shqetësues të një studimi të realizuar nga një agjenci e specializuar në analizën e të dhënave online. Raporti, i cili ka qarkulluar ditët e fundit dhe ka mbërritur edhe në tryezën e Bashkisë së Bolonjës, ngre dyshime për një nga rastet e para të propagandës së lëvizjes Maga (Make America Great Again) në Itali me synime politike.
Studimi shihet me shqetësim edhe për shkak të zgjedhjeve të ardhshme të vitit 2027, si për drejtimin e qytetit të Bolonjës, ashtu edhe për zgjedhjet parlamentare italiane.
Analiza shqyrton trafikun online dhe identitetet e profileve në rrjetet sociale që kanë ndërhyrë pas vdekjes së Abderrahim Fakir, duke tensionuar debatin në platformat sociale. Hetimi ka analizuar jo vetëm komentet ndaj postimeve të kryebashkiakut Lepore, por edhe ndërveprimet në faqen e degës së Bolonjës të partisë së djathtë Fratelli d’Italia, veçanërisht ato që lidhen me peticionin për kërkimin e dorëheqjes së kryebashkiakut.
Sipas raportit, janë evidentuar dy fenomene kryesore.
I pari lidhet me faktin se një pjesë jo normale e komenteve më agresive vijnë nga llogari që shfaqin disa tregues të mungesës së autenticitetit. Mes tyre përmenden profile pa foto reale, rrjete sociale pothuajse inekzistente, llogari të krijuara së fundmi, emra fiktivë, vendndodhje të huaja që nuk përputhen me profilin dhe imazhe të krijuara nga inteligjenca artificiale.
Fenomeni i dytë lidhet me postimet në faqen e Fratelli d’Italia në Bolonjë, ku janë vërejtur numra pëlqimesh dhe shikimesh “të papërputhshme” me numrin real të ndjekësve të faqes. Në disa raste, ndërveprimet kanë qenë deri në gjashtë herë më të larta se numri i ndjekësve.
Raporti thekson se kjo nuk do të thotë se të gjitha kritikat ndaj kryebashkiakut janë të rreme. Nga rreth 18 mijë komentet e analizuar në një postim të Lepores për “dy sheshet”, është e qartë se jo të gjitha janë të manipuluara. Por, sipas studiuesve, një pjesë e debatit online duket se është artificialisht e fryrë, duke krijuar perceptimin e një armiqësie më të madhe nga sa ekziston realisht.
Sipas analizës së 200 komenteve të para në postimin e kryebashkiakut, nga 44 profile të dokumentuara, rreth 16 kanë tregues me rrezik të lartë për të qenë llogari false, ndërsa 10 të tjera kanë rrezik mesatar-të lartë.
Mjeti i analizës së rrjeteve sociale Talkwalker ka evidentuar praninë e një numri të madh llogarish me origjinë nga Shtetet e Bashkuara, si në faqen e kryebashkiakut Lepore, ashtu edhe në atë të Fratelli d’Italia në Bolonjë.
Në dhjetë ditët e fundit janë regjistruar mbi 65 mijë biseda online për kryebashkiakun Lepore, kryesisht nga Europa, por një pjesë e pazakontë vjen nga SHBA-të, me më shumë se 6 mijë ndërveprime. E njëjta prirje është vërejtur edhe në postimet e Fratelli d’Italia në Bolonjë, ku rreth 11% e ndërveprimeve vijnë nga SHBA-të.
Sipas raportit, disa profile të dyshimta kanë ndihmuar në përhapjen e peticionit për dorëheqjen e Lepores dhe të lajmeve të rreme, përfshirë pretendimin se kryebashkiaku nuk kishte marrë pjesë në një manifestim për nder të punonjësit të hekurudhës Alessandro Ambrosio, i vrarë në stacionin e Bolonjës më 5 janar. Në fakt, manifestimi u zhvillua më 7 janar dhe Lepore ishte mes pjesëmarrësve.
Në fund, analiza rendit disa nga profilet e dyshuara si false: emra të huaj, fotografi të marra nga interneti, llogari të krijuara së fundmi, faqe pa përmbajtje dhe postime me tone ekstreme politike.
Raporti ngre një pyetje të fortë: a janë këto profile pjesë e një fushate të organizuar dezinformimi të lidhur me lëvizjen Maga kundër Europës?
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