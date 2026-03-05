Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka kërkuar që ish-zv.kryetari i Bashkisë Shkodër, Bardh Spahia, të dënohet me një gjobë prej 700 mijë lekësh, për veprën penale të pengimit të ekzekutimit të vendimeve gjyqësore.
Sipas prokurores Dorina Bejko, pavarësisht se kishte një vendim për pezullimin e shkarkimit të Mark Mollës, Spahia e ka anashkaluar këtë vendim dhe ka emëruar një tjetër person në vend të tij.
SPAK ka sekuestruar dokumentet dhe vendimmarrjet e Bashkisë Shkodër, ku nga dëshmitë ka rezultuar se janë kryer shkelje.
Seanca e radhës për këtë çështje është caktuar për 19 mars.
