Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka kritikuar ashpër të dërguarit amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner për faktin se kanë vizituar Moskën, por jo Kievin, duke e cilësuar këtë si “mungesë respekti” ndaj Ukrainës në një kohë lufte.
Zelensky theksoi se, ndonëse e kupton kompleksitetin logjistik, mungesa e një vizite zyrtare në Kiev është e pajustifikueshme, duke sugjeruar se takimet mund të zhvillohen edhe në vende të tjera nëse është e nevojshme.
Të dy të dërguarit amerikanë kanë zhvilluar disa vizita në Moskë, ku Vladimir Putin është takuar shpesh me Witkoff.
Megjithatë, asnjëri prej tyre nuk ka udhëtuar në Ukrainë në një rol zyrtar, pavarësisht përfshirjes së tyre në përpjekjet për negociata armëpushimi.
Vizita e mundshme në Kiev ishte planifikuar më herët gjatë prillit, por u anulua për shkak të përshkallëzimit të tensioneve në Lindjen e Mesme, përfshirë konfliktin mes SHBA-së, Izraelit dhe Iranit, i cili zhvendosi fokusin diplomatik amerikan.
Pavarësisht kësaj, Zelensky theksoi rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit me SHBA-në, duke pranuar se vëmendja e Uashingtonit aktualisht është e përqendruar në zhvillimet në rajone të tjera.
