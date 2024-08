Një medikament i njohur, i përdorur për trajtimin e diabetit të tipit 2 dhe obezitetit mund të ngadalësojë gjithashtu procesin e plakjes, besojnë studiuesit. Semaglutide, i njohur më mirë si Ozempic, “ka përfitime të gjera përtej asaj që ne fillimisht imagjinonim,” tha Prof Harlan Krumholz, nga Shkolla e Mjekësisë e Yale, pas publikimit të disa studimeve të reja.

Ata zbuluan se medikamenti mund të përdoret për të trajtuar një gamë të gjerë sëmundjesh të lidhura me zemrën, artritin, Alzheimerin dhe madje edhe kancerin.

“Nuk do të më çudiste që përmirësimi i shëndetit të njerëzve në këtë mënyrë të ngadalësojë procesin e plakjes,” tha Prof Krumholz në Konferencën e Shoqatës Evropiane të Kardiologjisë 2024, ku u prezantuan studimet.

Të dhënat e reja janë publikuar në një numër revistash mjekësore, duke përfshirë Revistën e Kolegjit Amerikan të Kardiologjisë (JACC), të cilën e redakton Prof Krumholz.

“Këto medikamente novatore janë të gatshme të revolucionarizojnë kujdesin kardiovaskular dhe mund të përmirësojnë në mënyrë dramatike shëndetin kardiovaskular,” tha ai.

Studimet – pjesë e provës Select – gjurmuan më shumë se 17,600 njerëz, të moshës 45 vjeç e lart, pasi atyre iu dha 2.4 mg semaglutide ose një placebo për më shumë se tre vjet. Pjesëmarrësit ishin obezë ose mbipeshë dhe kishin sëmundje kardiovaskulare, por jo diabet.

Ata që morën ilaçin vdiqën me një shkallë më të ulët nga të gjitha shkaqet, përfshirë problemet kardiovaskulare dhe Covid-19, zbuluan studiuesit. Njerëzit që përdornin ilaçin për humbje peshe kishin po aq të ngjarë të kapeshin nga Covid, por kishin më pak gjasa të vdisnin prej tij, me 2.6% që vdisnin në mesin e atyre që merrnin semaglutide krahasuar me 3.1% në placebo.

Dhe ndërsa gratë përjetuan më pak ngjarje të rënda të padëshiruara kardiovaskulare, ilaçi “reduktoi vazhdimisht rrezikun” e rezultateve të pafavorshme kardiovaskulare pavarësisht nga gjinia.

Gjithashtu përmirësoi simptomat e sëmundjes së zemrës dhe uli nivelet e inflamacionit në trup, pavarësisht nëse njerëzit humbën peshë apo jo. Dr Benjamin Scirica, autori kryesor i një prej studimeve dhe profesor i mjekësisë kardiovaskulare në Shkollën Mjekësore të Harvardit, tha se gjetjet “përforcojnë se mbipesha dhe obeziteti rrisin rrezikun e vdekjes për shkak të shumë etiologjive”.

Ilaçi është një medikament me recetë i ofruar nga NHS, i cili ul oreksin dhe shitet me emrat e markave Wegovy – që përdoret për trajtimin e obezitetit – dhe Ozempic, për diabetin. Ai vjen në formën e një injeksioni dhe imiton hormonin GLP-1, duke i bërë njerëzit të ndihen më të ngopur dhe më pak të uritur.

Ekspertët kanë paralajmëruar në të kaluarën se ilaçi nuk është një zgjidhje e shpejtë ose një zëvendësim për të ngrënë mirë dhe për të ushtruar, dhe duhet të ofrohet vetëm nën mbikëqyrjen mjekësore. Si çdo mjekim, mund të ketë efekte anësore dhe rreziqe – më të zakonshmet janë të përzierat, fryrja dhe gazrat.